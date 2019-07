A megyei I. osztály 15 csapatos, a II. osztály egycsoportos lesz

Újabb defibrillátor-készülékeket adtak át az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságán, és összesen 59 ilyen készülék jut el a csapatokhoz, illetve azok településeire. Július elsejével pedig lejárt a nevezési határidő a 2019–2020-as bajnokságra: a megyei I. osztályba 15 csapat nevezett, míg a II. osztály az ősztől 16 csapatos és egycsoportos lesz.

A Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint a nemzetközi szövetség (FIFA) pályázatán állami támogatással lehetett beszerezni az életmentő készülékeket. A mostani már a második körben kiírt pályázat volt (az elsőben Zalában 44 készülék talált gazdára), és 59 defibrillátor került tulajdonosához. Nem mellékesen, rendkívül kedvező önrész vállalásával. Kedden délelőtt az MLSZ Zala megyei Igazgatóságán adták át az első ilyen készüléket Kozma Zoltánnak, az Alsópáhok LE elnökének és Nyakas Istvánnak, Gutorfölde polgármesterének, aki egyben a labdarúgó-szakosztály vezetője is. Józsi György megyei igazgató örömmel nyugtázta, hogy megyei első-, másod- és harmadik vonalban szereplő csapatok – illetve önkormányzatok – éltek a pályázati lehetőséggel. Mint mondta, tudomásuk szerint mostanra mindössze öt olyan csapat maradt, amely még nem pályázott. A megyei igazgató azt is megjegyezte: a 2020–2021-es bajnokságtól valamennyi pályán kötelező előírás lesz, hogy a mérkőzések ideje alatt rendelkezzen ilyen készülékkel.

– Azt tartom nagy jelentőségűnek, hogy a futballon keresztül a településekre is eljutnak ezek a készülékek, hiszen nemcsak sportegyesületek pályázhattak az MLSZ-nél, hanem önkormányzatok is, ahol megyei bajnokságban szereplő együttes van – mondta Józsi György. – A defibrillátorokat akkor, amikor nincs mérkőzés, a település más közösségi intézményében is tarthatják, ahol erre igényt látnak. Persze, ilyenkor szoktuk mindig hozzátenni: a biztonságérzet miatt jó, hogy vannak ezek a készülékek, csak ne kelljen őket használni…

Hétfőn pedig lejárt a megyei bajnokságba a nevezési határidő. Zámodics Krisztián, a megyei igazgatóság versenybizottság titkára ismertette a bajnokságok összetételét. A megyei I. osztály 15 csapatos lesz, hiszen a bajnok Hévíz az NB III-ban folytatja, a Becsehely pedig csak a II. osztályba nevezett. Az FC Keszthely kiesett, a Kiskanizsai Sáskák is, ám a feltöltési szabályzat szerint őket kérték fel az indulásra, akik élnek ezzel a lehetőséggel. A megyei II. osztályba 16 csapat nevezése érkezett, így az a kérdés eldőlt, hogy egycsoportos lesz ősztől ez a sorozat. A legjobb három kiesőt visszahívták (Borsfa, Nova, Páterdomb), ugyanis a III. osztály bajnokai közül csak a Murakeresztúr nevezett a magasabb osztályba. A hiánypótlásra (ahol erre szükség van) egy hetük van a csapatoknak, Zámodics Krisztián pedig elmondta, hogy ezt követően elkészítik a sorsolást, s már jövő péntekre összehívják a ligaértekezletet.

A tervek szerint a megyei Magyar Kupa első fordulóját már augusztus első hétvégéjén megrendezik, a bajnokság pedig egy hétre rá indulna.

– A megyei első osztályban mindenképpen szeretnénk augusztus második hétvégéjén indulni, ugyanis november közepére be kell fejezni az őszi szezont. Minden második évben rendezik meg az UEFA amatőr bajnokságát, így a megyei válogatottak ősz végi regionális viadalát az idén november végén rendezik.