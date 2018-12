A Magyar Kupában szerdán az Érd vendége Andráshida

Következik a labdarúgó Magyar Kupa újabb fordulója. A legjobb 32 együttes között már csak egy zalai csapatért, a Tarr Andráshidáért lehet szorítani. Dobos Sándor együttese szerdán 12 órától a szintén NB III-as Érdi VSE vendége lesz, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

A Tarr Andráshida együttese az előző körben az NB II-es Nyíregyházát búcsúztatta, azt a tételt erősítve, hogy a kupában bármi előfordulhat. Ugyanez igaz a szerdai találkozóra is, annyi megjegyzéssel: az Andráshida és az Érd is a Nyugati-csoport tagja, így a két csapat az ősszel egy alkalommal már találkozott egymással. Akkor (szeptember elején) az Érd 3-0-ra nyert Andráshidán. De szabad-e ebből kiindulni? A kérdést persze feltettük Dobos Sándornak, az Andráshida vezetőedzőjének is, noha a válasz előre borítékolható volt.

– Nincs jelentősége az előzményeknek, mert ez is egy új mérkőzés lesz, ugyanakkor erős csapat az Érd, ám nekünk is ugyanannyi esélyünk van a továbbjutásra, mint nekik – mondta Dobos Sándor a szerdai találkozó felvezetéseként. – Azt gondolom, hogy felkészültünk, elvégeztük azt a munkát, amit ebben a tíz napban, az utolsó bajnoki mérkőzésünk óta kellett. Nem volt gond tűzben tartani a srácokat, mert nagyon várják ezt a csatát, s ahogy én, úgy ők is tovább akarnak jutni a párharcból.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Simonfalvi Gábor és Kovács László sérültek, de eleve eltiltottak a kupában korábbi kiállításuk miatt. Dobos Sándor elmondása szerint többi játékosára számíthat. Az, hogy milyen mérkőzés jöhet ki az összecsapásból, hogy a szakvezető véleménye szerint az önbizalom tekintetében számít-e, hogy az előző közben kiverték a Nyíregyházát, a következőképpen felelt:

– A Nyíregyháza kiverése pozitív hatással volt ránk, de fiatal csapatom van, s ezek a fiúk igazából nem mérlegelnek, hogy esélyesebb-e az ellenfél van sem. Ők még mindent az első szándékból próbálnak megoldani, ami nem baj, csak néha kell, hogy megvárjuk a második lehetőséget is. Az Érd csapatában rutinos és jó játékosok vannak, gondolok itt Melczerre vagy Koósra, majd elválik, hogy miként vesszük fel a kesztyűt ellenük. Arra kell figyelni, hogy koncentráltak legyünk, ne hibázzunk akkor, ha nem kényszerítenek bennünket er­re. Én mindenkin azt látom, hogy eltökélten, elszántan várja a szerdai összecsapást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS