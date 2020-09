A Magyar Kupa-hétvége során 128 együttes próbál a 2. fordulóba jutni

A labdarúgó Magyar Kupa 128-as országos főtábláján az első kört rendezik meg a hétvégén, és NB-s szinten emiatt most nem is lesz bajnoki forduló. Zalát öt csapat képviseli (közülük három játszik idehaza), a szakvezetőket kérdeztük reményeikről.

A három, megyei bajnokságban szereplő csapatunk egyaránt hazai pályán fogadja ellenfelét vasárnap 15 órától. Az is közös bennük, hogy riválisaik NB III-asok, ám az esélyek már eltérők.

Csács-Nemesapáti–Szekszárd UFC Lepár Attila, a nemesapáti­ak szakvezetője egyértelműen fogalmazott: szeretnének meglepetést szerezni.

– Szoros mérkőzésre számítok, idehaza miért ne léphetnénk pályára a győzelem reményével? – fogalmazott a tréner. – A Szekszárdot feltérképeztük, az NB III Közép csoportban eddig két-két győzelem és döntetlen, illetve hat vereség a mérlege. Gombos Zsolt barátom, a Kecskemét edzője is adott információt róluk. Agilis, fiatal csapatról van szó, amely feljövőben van. Jó meccsre számítok, szeretnénk meglepetést szerezni és továbbjutni a magasabb osztályban szereplő ellenféllel szemben. Bíró András még nem egészséges, Takács Soma azonban visszatér.

Technoroll Teskánd–Taksony

Jobban szeretett volna a zalai csapat akár NB I-es ellenfelet is már az első körben, ettől függetlenül nagy lelkesedéssel készül a gárda a vasárnapi összecsapásra.

– Vegyes érzésekkel fogadtuk a sorsolás eredményét – kezdte Pergel Attila, a teskándiak edzője. – Szerettünk volna egy nevesebb csapatot, vagy egy gyengébb, megyei szintűt, mert így nehéz felkészülni az ellenfélből. Viszont tudjuk, hogy a Taksony jó csapat, több korábbi NB I-es és NB II-es játékossal a soraiban. Mindent megteszünk, hogy megnehezítsük a dolgukat, keményen készülünk a meccsre, melyen nem feltartott kézzel lépünk pályára. Egy eltiltottunk van, Szabó Bálint, akit a Csesztreg elleni kupameccsen állítottak ki, mindenki más vállalni tudja a mérkőzést.

Zalaszentgrót VFC–Nagy­atád

Ez az az összecsapás, mely zalai szempontból talán a leginkább „hozható”, legalábbis a megyeis csapataink esetében. A Nagyatád az NB III Nyugati csoportban szerepel, ám csak felkérésre lépett előre, a somogyi bajnokság 2. helyéről.

– Magasabb osztályban szereplő csapat az ellenfél, ezt szem előtt kell tartani – szögezte le Jankovics Péter, a szentgrótiak edzője. – A Nagyatádnak eddig nyolc vereség mellett egy-egy győzelme és döntetlenje van a bajnokságban, legutóbbi találkozóján pedig én is ott voltam. Nehéz dolgunk lesz, de Zalaszentgróton nagy a várakozás. Ha mentálisan rendben leszünk, lesz esély. És akkor is, ha a legutóbbi bajnokin mutatott formánkat át tudjuk menteni: a Zalalövőn elért 6-0-s sikernél a játékunk is nagyon tetszett. Kisebb sérülések akadnak a keretben, de vasárnapra mindenki felépül. Öt éve voltunk utoljára a kupa főtábláján.

Mezőkeresztes VSE–ZTE FC

Az élvonalbeli ZTE FC ellenfele a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkeresztes VSE lesz. A találkozót szombaton 15 órától rendezik meg utóbbi pályáján. A házigazda a megyei I. osztály 13. helyén áll, a ZTE számára nem lehet kérdés a továbblépés kiharcolása. A csapatból Szépe János és Tajti Mátyás továbbra is sérült.

– A két csapat között nagy különbség van, de komolyan vesszük a találkozót – mondta a zalai vezetőedző, Boér Gábor a pénteki elutazás előtt. – Több játékos pihen, azok kerülnek előtérbe, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. A bő kezdőcsapatban mindenki olyan játékerőt képvisel, hogy erős kerettel utazzunk így is.

Gyöngyöshalász SE–FC Nagykanizsa

Az NB III-as FC Nagykanizsa vasárnap (15 óra) Heves megyébe látogat, ahol a helyi, 14 csapatos I. osztályban jelenleg 12. Gyöngyöshalász FC vár rá. Koller Zoltán, a zalaiak trénere elmondta: aznap reggel 8 órakor indul az utazás.

– Szép túra lesz, az biztos, de állunk elébe – mondta az edző. – Úgy megyünk, hogy szeretnénk továbbjutni, és ezért el is fogunk követni mindent. A legfontosabb, hogy ne vegyük félvállról az ellenlábast, a játékoskeretünkről pedig annyit, hogy Baráth Martin már a rendelkezésünkre áll, és Lőrincz Bence is ott lesz velünk.