A lovastúra-vezető képzés belépő lehet a sportághoz is

Egy ideje már fut a Pannon Egyetem helyi kampusza (PEN) által meghirdetett lovastúra-vezető kurzus, melynek keretében – a járványügyi intézkedések lazításával – a napokban ismét felgyorsulhattak az események.

A Kanizsa Lovasklub miklósfai bázisán az elmúlt hétvégén számos ifjú hölgy gyülekezett, a Dunántúl jó néhány szegletének képviseletében, hogy órákat vegyen a fogathajtással kapcsolatos gyakorlati ismeretekből. Ráadásul a kocsi bakjára ülve nem kisebb név, mint a szentgyörgyvári Lipicai-ménest vezető Forgács Zoltán instrukcióit követve sajátíthatták el a legfontosabb elemeket.

– A kijárási korlátozás alatt ebben a képzésben is élt az online oktatás lehetősége, de a gyakorlatot mindez persze nem pótolhatta, már nagyon vártuk, hogy újra kimozdulhassunk terepre – kezdte Bayer Orsolya, aki Mohácsról érkezett Miklósfára. – Legutóbb talán ugyancsak itt, Kanizsán indítottak hasonló képzést, melynek résztvevői lovastúra-vezetőkké válhatnak, ezért számomra egyértelmű volt, hogy jelentkezem a zalai programra.

– Hány hibám is volt, tényleg leesett az egyik bójáról a teniszlabda? – kérdezte társaitól a kaposvári Tóth Dorottya, miután a fogattal teljesítette az akadálypályát. Ő is biztos abban, hogy a hasznára válnak az ismeretek, amelyekkel a tanfolyam felvértezi. – Van még javítanivalóm, de biztos vagyok benne, hogy a vizsgákig minden, így a fordulók vétele is remekül fog menni.

A képzés – mely amúgy a Tele-ka-land elnevezésű, határon átnyúló szlovén-magyar pályázati program keretében valósul meg – rengeteg olyan ismeretet ad, mely a lovakkal való munkához elengedhetetlen. És ennek a „tudománynak” a fogathajtás természetesen csak egy szelete.

– Egyfajta alapot adhat a képzés akár magához a fogathajtás sportághoz is, bár ha valaki versenyzői engedélyt szeretne, akkor további kritériumoknak is meg kell felelni – ezek már egy újabb hallgató, Papp Vivien szavai voltak. – Van már tapasztalatom, hogy ehhez milyen lépcsőfokokat kell teljesíteni, mivel otthon, Miháldon két lovam is van.

A fogatban ezúttal nem akármilyen négylábúak működtek közre, hiszen az a Ferdinánd is rótta például a köröket, aki élete során öt fogathajtó-világbajnokságon szerepelhetett már.

– Úgy gondolom, remek a kezdeményezés és példaértékű együttműködés alakult ki a kanizsai felsőoktatási intézménnyel arra vonatkozóan, hogy a lovastúra-vezető kurzust közösen lebonyolíthassuk – fogalmazott Dobri Lajos, a Zala Megyei Lovas Szövetség elnöke. – Úgy érzem, minőségi az oktatás, és az oktatók személye a garancia arra, hogy az elsajátított tudást hasznosítani is tudják a kurzuson résztvevők. Ki tudja, akár még a lovassport világában is.