A Lenti TE csapata kilenc gólt szerezve győzte le a Letenye együttesét a 7. fordulóban

A hét végén a 7. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban.

Magnetic Andráshida TE–Zalaszentgrót 1-0 (1-0)

Andráshida, 100 néző. Jv.: Iványi G.

Andráshida TE: Osbáth – Horváth B., Nagy D., Doszpoth (Horváth L.), Szabó B. (Horváth D., Németh R.), Mavolo (Szekeres), Bognár, Lukács, Jóna, Czibor, Tóth B. Edző: Bencze Péter.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Liegler (Iberhart), Buzási (Székács), Tóth D., Gájer P., Farkas K. (Karvalics), Ferenczi, Kiglics, Penczák, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

A múlt héten a Magyar Kupában a legjobb 64 közé jutó Zalaszentgrót csapata szerepelt az ATE vendégeként. A találkozó 4. percében Ferenczi került ziccerbe, de a lövését Osbáth védte. Tíz perc múlva Szabó Bence szabadrúgásból találta el a felső lécet. A 25. percben vezetéshez jutott az ATE: Nagy Dániel beadását Mavolo vette mellel maga elé, majd egy csel után nagy erővel lőtt, a labda a felső kapufát érintve került a gólvonal mögé, 1-0. A 36. percben Mavolo lövését védte lábbal Tóth, majd a félidő utolsó percében Gájer egyenlíthetett volna, a visszagurított labdát azonban az ötösön belülről rosszul találta el. A második félidőt aktívan kezdte a hazai csapat, az 50. percben Nagy Dániel harcolt ki büntetőt. A labda mögé Szabó Bence állt, de lövését Tóth Zsolt bravúrral hárította. A 72. percben Pődör találta telibe a felső kapufát, majd a 80. percben Tóth Dániel lövésénél Czibor blokkolt becsúszva. A hátralevő időben a kapuk már nem forogtak veszélyben, összességében egy nagyon jó iramú mérkőzésen a hazai csapat jól és nagy akarattal játszva megérdemelten győzte le az utolsó fél órában az egyenlítésért nagy erőfeszítéseket tevő Zalaszentgrótot.

Gólszerző: Mavolo. Jók: az egész csapat, ill. Kiglics, Tóth Zs., Pődör.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Kinizsi Gyenesdiás 0-3 (0-2)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Zalalövő: Balogh B. – Czömpöl, Gyenese, Kellner, Csik (Molnár Á.), Illés K. (Stankovics), Zsoldos, Tóth G. (Bíró), Sipos, Illés G., Németh B. Edző: Ostrom János.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R. (Kovács D.), Németh Á. (Czimondor), Hegyi (Horváth M.), Nedelkó, Tarnóczai, Pálfi, Nagy B., Bertók, Balogh G., Tóth B. (Fellner). Edző: Kocsis Norbert.

A meccs elején Sipos hagyott ki ordító helyzetet. Ezt követően egy eladott hazai labda után Pálfi lefutotta védőjét, és éles szögből lőtt, a labda kiperdült Balogh Bence kezéből és a hosszú oldalon a kapuba csorgott, 0-1. A 37. percben bal oldali beadás után Nagy Bendegúz ajtó-ablak helyzetben fejelt a hazai hálóba, 0-2. A 65. percben vendégszöglet után a hosszú oldalon a teljesen üresen érkező Czimondor passzolt a kapuba, beállítva a 0-3-as végeredményt.

Gólszerzők: Pálfi, Nagy B., Czimondor. Jók: Kellner, ill. Nedelkó, Pálfi, Czimondor. U19: Zalalövő–Gyenesdiás, elmaradt.

Szepetnek–Hévíz 3-0 (1-0)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: Szőke – Szabó Á., Szabó B., Novák, Nagy, Kollár, Kobra, Horváth M., Pati (Horváth G.), Hantos, Schuller (Pataki). Edző: Domján László.

Hévíz: Németh – Filó (Sebestyén Zs.), Szindekovics, Tóth, Pál, Nagy P. (Bödő), Bognár, Kopasz-Bódi, Ró­zsás, Sabján (Sebestyén M.), Nagy D. (Soós). Edző: Damina László.

A mérkőzés egy nagyon szervezetten védekező Hévíz, valamint a támadásokban sok lehetőséget elhibázó Szepetnek összecsapását hozta. Az első félidőben a hazaiak sok nagy helyzete közül csak egyet használtak ki, a 30. percben Kobra beadását Pati lőtte a kapuba. Szünet után továbbra is a hazaiak maradtak támadásban, Nagy Tamás lövésével és Novák fejesével biztosították be a győzelmüket. A nehéz talaj inkább a hazaiak dolgát nehezítette, ők bosszankodhattak a kihagyott lehetőségek miatt. A vendégeket dicséret illeti a szervezett játékukért. Összességében a gyenge helyzetkihasználás ellenére megérdemelt hazai győzelem született a mindkét oldalon tartalékos csapatok összecsapásán.

Gólszerzők: Pati, Nagy, Novák. Jók: Nagy, Novák, Hantos, Szabó Á., ill. az egész csapat.

Flexibil-Top Zalakomár–Technoroll Teskánd 1-7 (1-3)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Siket L.

Zalakomár: Gerencsér – Végh, Csalló, Szőke, Horváth I. (Kuti R.), Horváth J., Madarász Z., Horváth T. (Takács), Bagó, Daróczi (Kuti I.), Madarász Sz. Edző: Nagy Attila István.

Teskánd: Orbán – Acél, Kiss P. (Luter), Szabó B. (Meh­di), Nagy R., Pergel B., Bolla, Major, Bedő, Bailo (Mikó), Czene (Egyed). Edző: Pergel Attila.

A hazai csapat a gyenge bajnoki kezdés javításának reményében lépett pályára és próbált támadólag fellépni. A korán bekapott, elkerülhető gólok azonban hamar világossá tették, hogy ezen a mérkőzésen nem sok jó várható. Az első félidő végén egy 11-es némi reményt adott a hazaiaknak. A második játékrész elején egy óriási helyzetet alakított ki a komári csapat, amivel szorossá tudta volna tenni a mérkőzést, ám ez kimaradt. Nem sokkal később a nagyszerűen játszó Teskánd óriási egyéni hibák után könnyű gólokkal biztossá tette a győzelmét. A hazai csapat ezúttal sem tudta pótolni fontos hiányzó játékosait.

Gólszerzők: Horváth J. (11-esből), ill. Pergel B. (3), Czene, Mehdi, Acél, Kiss P. Jók: Csalló, Horváth T., Szőke, ill. az egész csapat. U19: Zalakomár–Teskánd 4-4.

Lenti TE–Letenye 9-2 (5-0)

Lenti, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Lenti: Balogh B. – Simon P. (Novák), Fehér, Tuboly (Soós), Sárkány, Propszt (Szabó P.), Kiss K., Lovrencsics, Markotán, Orbán, Biharvári (Balog). Edző: Koczor Szilárd.

Letenye: Kovács Sz. – Balassa, Bilák (Bakonyi), Móricz, Szilágyi (Karsai), Őri M., Bogdán, Öri Cs., Csesztregi (Balazsin), Kanizsai (Szente), Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

A hazai csapat jól kezdte a mérkőzést, gyors támadásokat vezetve szebbnél szebb gólokat értek el az első félidő során. A játékrész 44. percében a vendégcsapat tíz főre fogyatkozott Móricz kiállítása után. A Lenti TE végül ötgólos vezetéssel vonult a félidőre. A második játékrészben a hazai­ak igyekeztek ott folytatni a támadásaikat, ahol az első fél­időben abbahagyták. A lelkesen küzdő vendégcsapat erejéből kettő gólra futotta, míg a hazaiak még négy gólt lőve beállították a 9-2-es végeredményt, és ilyen arányban is megérdemelten nyertek.

Gólszerzők: Markotán (3), Soós (2), Kiss K., Sárkány (11-esből), Simon P., Biharvári, ill. Karsai, Kanizsai (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki. Kiállítva: Móricz (44., Letenye). U19: Lenti TE–Letenye 8-1.

Csács-NSE–Tarr Andráshida SC 0-1 (0-1)

Nemesapáti, 300 néző. Jv.: Lapath D.

Csács-NSE: Paksy – Meidl, Papp, Péntek, Varga M. (Giber), Pajor, Bíró, Simonfalvi, Takács, Tóth G., Bogyó (Vizsy). Edző: Lepár Attila.

Andráshida SC: Czirjék – Bekes, Tóth L., Szinay (Czotter), Cseke, Csongár, Szabó M., Kalamár, Fábián, Hegedűs (Pataki), Czafit. Edző: Dobos Sándor.

Az a vendégcsapat, amelyik a 4. percben egy potyagóllal vezetést szerez, és azt megőrzi 95 percen keresztül, az feltétlenül megérdemli a győzelmet az amúgy rendkívül gyenge napot kifogó hazai csapat ellen.

Gólszerző: Csongár. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Semjénháza 1-4 (0-2)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Kiskanizsa: Kovács Zs. – Horváth M. (Melicz), Piecs, Fülöp, Dolmányos, László (Fábián), Kovács D., Sebestyén, Anger, Ötvös, Póka B. Edző: Mutter Attila.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Kovács P. (Pál F.), Balogh P., Szakmeiszter J. (Latin), Körösi (Pál Ma.), Orsós R. (Dömötör), Pál Mi., Kapuvári, Domján, Pápai. Edző: Kovács Imre.

Óvatos, tapogatózó játékkal indult a mérkőzés, bár a vendégek birtokolták többet a labdát, de helyzet egyik kapu előtt sem adódott. A félidő közepe táján szép egyéni játék után lőtt góllal vezetést szerzett a Semjénháza. Bő tíz perccel később egy jobb oldali támadás után a középre lőtt labda a hazai játékosról a saját kapujába került, így az öngóllal már kétgólos lett a vendégelőny. A félidő hátralévő részében voltak hazai próbálkozások is, de ezek eredménytelenek voltak. Szünet után az első vendégtámadás gólt eredményezett, s ezzel el is dőlt a három pont sorsa. A hátralévő időben enyhe fölénybe kerültek a hazaiak, néhány veszélyesnek tűnő akciót is vezettek, de a befejezés nem sikerült, majd a hajrában egy újabb gyors kontra alakította ki a végeredményt. Összességében a minden tekintetben jobb vendégek győzelme megérdemelt.

Gólszerzők: Fülöp, ill. Anger (öngól), Szakmeiszter J. (2), Pál Ma. Jók: Póka B., Ötvös, Fülöp, ill. Domján, Pál Mi., Orsós, Szakmeiszter J. U19: Kiskanizsa–Semjénháza 2-4.

Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Harmat János (Szepetnek), Herczeg Imre (Zalalövő), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kosár Lajos (Lenti), Lukács Péter (Csács-NSE), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).