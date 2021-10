A lenti Mentes Attila is részt vett a Gran Fondo vb-n Szarajevóban

Nemrég a Lentiben élő Mentes Attila is részt vett az idei UCI Gran Fondo Világbajnokságon Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban. A pálya érintette az 1982-es Téli Olimpia egyik helyszínét, a Szarajevó melletti 1590 méter magas Jahorina-hegyet is, ahol az időjárás egyáltalán nem volt kegyes a biciklisekkel.

Mentes Attilát már ismerhetik olvasóink, hiszen több alkalommal is elmesélte Európa különböző tájaira szervezett kerékpáros túráin szerzett élményeit. A fiatalember az utóbbi években egyre több alkalommal próbálta ki magát versenyeken is.

– Kerékpározni már gyermek korom óta szeretek – kezdte. – Iskolás éveim alatt mountain bike kerékpárom volt, azt hajtottam 20 éves koromig, majd vásároltam egy országúti kerékpárt. Az évek folyamán elkezdtem járni a környékbeli kerékpáros maratonokra, majd ahogy egyre jobban ment, nőtt az edzettségem, komolyabb versenyekre neveztem be. Öt éve folyamatosan járok külföldi versenyekre, így jutottam el most Gran Fondo világbajnokságra. Bár, már korábban is sikerült teljesítenem a kvalifikációt, de akkor olyan távol rendezték a versenyt, hogy nem tudtam elutazni a helyszínre. Idén októberben viszont Bosznia-Hercegovina adott otthont a megmérettetésnek, ahol én is pályára léptem.

Júniusban Szlovéniában szerezte meg a jogot az induláshoz a sorozat egyik versenyállomásán, a Franja maratonon.

-Szarajevóba édesapám és barátom, kerékpáros társam Tüske Balázs is velem tartott, ők segítettek nekem a verseny alatt. Maga a világbajnokság 4 napos rendezvénysorozat volt, melynek utolsó napján, vasárnap rajtoltam a hosszútávon. Az odaút alatt végig esett az eső, ami nem sok jót ígért. Eső, szél, hideg idő és havazás is várható volt a hegyekben. A verseny előtti napon reggel elindultam bejárni a pálya lefelé gurulós szakaszát. Ez elég veszélyes rész, még szárazon is, nemhogy vizes úton. Talán az út egyharmad részéig sikerült feljutnom, máris elkezdett esni. Még aznap este a versenybizottság tájékoztatást adott ki, hogy csökkenti a versenytávot a várható rossz időjárás miatt. Így az eredetileg tervezett 135 kilométeres 3300 méter szintet tartalmazó távot a zsűri mintegy 35 kilométerrel lerövidítette. Így az eredetileg tervezett táv, 100-ra “csökkent” 2410 méter szintkülönbséggel. Bár ez elsőre kevésnek tűnhet, de amilyen időjárás fogadott minket vasárnap, így is bőven elég volt! Vasárnap a rajtnál még nem esett, de bármikor eleredhetett és csak 2 Celsius fok volt a hőmérséklet. A startot követően a városban körözés során már lassan elkezdett újra esni, próbáltam mindenhol vigyázni, nehogy bukás, vagy kicsúszás miatt ne tudjak végigmenni. A városi szakasz során nyugis 40-45 km/órás tempót mentünk megindulásokkal a dombosabb részeken. Sikerült elöl maradnom az első hegymenet kezdetéig, tudtam.hogy innen egy darabig nem is lesz gond. Az első hegy utolsó pár kilométerén többen nagyobb sebességre kapcsoltak, hogy szétszakadjon a mezőny. Tízen léptek el, én maradtam a saját tempómnál. 1200 méterig, a visszafordítóig minden jól is ment, de ott már 0 fok környéke volt, már akkor fáztam, hát még lejtős szakaszon! Ráadásul aig volt 10 méter volt a látótávolság. Miközben gurultam lefelé láttam egy kicsúszott versenyzőt az úton, aki nemrég még engem előzött. Az út szélén 100 méterenként egy-egy rendőr biztosította az utat a ködben. Próbáltam minél óvatosabban engedni lefelé a csúszós úton a kerékpárt. Közben szétáztam teljesen és dideregtem, de ez még semmi, mert begörcsölt mindkét lábam a hidegben, pedig alig jutottam fél távig és el se fáradtam. Gurultam tovább lefelé, elkezdtem lassabb iramban hajtani, és vártam javul-e a helyzet. De sajnos nem. Innentől tudtam, hogy vége a versenyemnek. Visszalassítottam és „túra tempóra” kapcsoltam a maradék távon. Már csak hab volt a tortán, hogy a váltóm is kezdett befagyni. 1300 m környékén már hó esett, ez a célig kitartott. Próbáltam a dolog jó oldalát nézve haladni, a körülményekre nem figyelve élvezni a látványt, a havas a tájat, hiszen ritkán tekerhetek ilyen helyen, még ha közben szenvedek is.

Bár nehezített körülmények közt is kitartott és végigtekerte a pályát, de a versenyt csalódásként élte Mentes Attila, hiszen sokat készült erre a viadalra.

– Ennél több van bennem, de most ez így sikerült. Örülök, hogy kijutottam egy ilyen rangos versenyre és teljesítettem is, főleg ilyen mostoha körülmények között!

Végül kategóriájában a 21. helyezést érte el. A világbajnokságra közel 50 országból több mint ezer versenyző érkezett, köztük több magyar. A 35-39 éves nők mezőnyében harmadik lett Matuz Etelka. Rajta és Mentes Attilán kívül Vock Mátyás (19-34 év, 35.), Burgermeister Balázs (35-39 év, 10.), és dr. Nagy Ákos (35-39 év) képviselték hazánkat.