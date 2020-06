A labdarúgó Szlovén Kupa döntőjében nem tudott csodát tenni a Lendva

Története során először került be a labdarúgó Szlovén Kupa döntőjébe a lendvai Nafta együttese, mely a szerdai mérkőzésen kikapott a Muraszombattól.

NK Nafta 1903 Lendava–

NS Murska Sobota 0-2 (0-0)

Brdo, zárt kapuk mögött. Jv.: Obrenovic.

Nafta 1903: Raduha – T. Pirtovsek, Zivko, Leustek, Gergényi – R. Pirtovsek, Paku – Rebernik, Végh G. (Drk, 58.), Ubochioma – Ploj (Pozsgai, 85.). Vezetőedző: Dejan Doncic.

Gólszerző: Marosa (48.), Karnicnik (74.).

Régiós derbit hozott a Szlovén Kupa idei csúcsmeccse, hiszen két muravidéki csapat csapott össze. A lendvai és a muraszombati hívek viszont nem biztathatták a helyszínen kedvenceiket, hiszen a Szlovén Labdarúgó-szövetség központjába a pálya környékére csak ötszáz embert engedtek be, és ebbe a csapatok segítői is beletartoztak.

A Nafta először, a Mura pedig harmadszor (1995-ös győztesként) került be a kupadöntőbe. Utóbbiak az 5. helyen állnak az élvonalban, a lendvaiakat pedig a 4. helyen érte a másodosztály küzdelmeinek koronavírus-járvány miatti lezárása. A találkozó esélyesének tehát a muraszombatiakat lehetett tekinteni, bár legutóbbi hat tétmeccsükön csak egyszer (és öt éve egyáltalán nem) tudták legyőzni a Naftát.

A Lendva magyar kapcsolatai ismertek: a gárdát a ZTE FC többségi tulajdonosa, Végh Gábor vezeti, a keretben pedig hét magyar (köztük több Zalát is megjárt) labdarúgó van. A tegnapi kezdőben a kontingensből hárman voltak ott, köszönhetően annak is, hogy a viharos elődöntő után két Nafta-játékos is eltiltását töltötte.

A fináléban a kiegyenlített és gól nélküli első félidő, valamint a szünet után a Mura gyors gólt szerzett, meghatározva a továbbiakat. A lendvai csapatban ezúttal sajnos nem volt annyi, hogy fordítani tudott volna az eredményen.