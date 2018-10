A labdarúgó NB III-ban ezúttal nem termett babér megyénk csapatainak

A labdarúgó NB III Nyugati-csoportjának 9. fordulójában idegenben játszott és kikapott a mezőny két zalai tagja.

Ménfőcsanak ESK–Tarr And­rás­­hida SC 1-0 (0-0)

Ménfőcsanak, 500 néző. Jv.: Szalai.

Andráshida: Czirjék – Horváth T., Simonfalvi, Marsai, Nagy Z. – Kovács L., Horváth D. (Fülöp), Bíró, Szegleti – Bontó (Tóth L.), Szabó M. Edző: Dobos Sándor.

Gólszerző: Weitner.

A dobogón tanyázó hazaiak ellen jól megszervezte védekezését a zalai együttes, így a Ménfőcsanak nem is tudta ráerőltetni akaratát ellenfelére. Az első félidő kevés lehetőséget hozott. Az Andráshida fordulás után is taktikusan játszott, igyekezett megtartani a játékszert. A hajrában meccslabdát rontottak a vendégek: a hazai kapus nagy bravúrja után a kipattanóról éppen lemaradtak a zalai csatárok. Egy perccel a vége előtt és egy szöglet után a házigazda közelről préselte be a győztes gólt.

Dobos Sándor: „Végig egyenrangú ellenfelek voltunk. Játékosaim betartották a taktikai utasításokat, egy pontot megérdemeltünk volna.”

THSE-Szabadkikötő SE– FC Nagykanizsa 2-1 (1-0)

Budapest, Szabadkikötő SE-sporttelep, 100 néző. Jv.: Juhász D.

Nagykanizsa: Borsi – Pál D., Szabó B., Major, Horváth B. – Gerencsér, Kretz (Lőrincz, 46.) – Horváth D., Béli M. (Kovács Gy., 73.), Vlasics – Péntek (Szőke D., 64.). Vezetőedző: Barna László.

Gólszerzők: Gere, Tóth H., illetve Béli.

A forduló előtt még nyeretlen sereghajtó ellen a zalaiak célja egyértelműen az előző hetek botlásainak kijavítása volt. Ezek után a házigazda az első félidő felénél megszerezte a vezetést, amire kanizsai részről a szünet után, az 59. percben érkezett a válasz. Zalai oldalon jót tett Szőke beállítása, a csapatnak akadtak ziccerei is, ám ezek kimaradtak. A hazaiak győztes gólja a 72. percben született meg.

Barna László: „Próbálom finoman megfogalmazni érzéseimet… Maradjunk annyiban: az eredmény, a helyzetkihasználásunk, illetve a védekezésünk is hagyott kívánnivalót maga után. Egyszerűen több kell ezen a szinten…”

További eredmények: Puskás II.–Komárom 0-2, Dunaharaszti–Csepel 1-2, III. Ker. TVE–BKV Előre 3-2, Pápa– Sárvár 0-0, Pénzügyőr–Vidi II. 1-3, Ajka–Érd 2-0.