A labdarúgó NB III.-ban a ZTE FC II. ikszelt, a Nagykanizsa együttese ismét négy gólt vágott

A labdarúgó NB III. Nyugati-csoportjában a negyedik fordulót rendezték meg vasárnap. Mindkét érdekelt zalai együttes hazai pályán lépett pályára, a Nagykanizsa fölényes sikert ért el a sereghajó ellen, a ZTE FC II. pedig ikszelt azzal a Komárommal, melynek kispadján Bozsik Péter ült.

FC Nagykanizsa –Balatonfüred 4-1 (2-1)

Nagykanizsa, 300 néző. Jv.: Altorjay.

FC Nagykanizsa: Horváth M. – Horváth B., Papp Sz., Major M., Baráth (Bagó B.) – Szegleti, Kovács Gy. (Kretz), Béli M. – Ekker, Török (Vlasics), Szabó P. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Szegleti (14.), Ekker (15.), Szabó P. (47.), Vlasics (71.), illetve Szabó B. (26.).

A hazaiaknak a 14. percig kellett várni az első gólra a sereghajtó ellen, akkor Szegleti Gergely volt eredményes, majd gyakorlatilag két percre rá egy percre Ekker Milán volt eredményes. A Balaton-partiak büntetőből szépítettek, de a szünet után a hazaiaknak megítélt tizenegyest Szabó Patrik váltotta gólra. A frissen beállt Vlasics Dániel a 71. percben mindent eldöntött, a Kanizsa pedig újabb négy találatot jegyezve ismét három pontot könyvelhetett el.

Koller Zoltán: „Gratulálok csapatomnak és én úgy érzem, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk ezen a találkozón, melyen úgy érzem volt is ekkora különbség volt a két együttes között. Bár rögtön teszem hozzá, voltak ellenlábasunknak is sokat ígérő próbálkozásai, akiknek további sok sikert kívánunk.”

ZTE II. – Komárom VSE 2-2 (1-1)

Zalaegerszeg, 200 néző. Jv.: Szilasi.

ZTE II: Köcse – Jóna, Németh E., Hegedüs, Szabó B., Zimonyi, Vass, Favorov, Földvári (Őri), Fehér(Abért), Papp. Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők: Fehér (29.), Zimonyi 74.), illetve Simigla (24.), Molnár (80. – 11-esből).

A mérkőzés érdekessége volt, hogy egymás ellen meccselt apa és fia. A vendégek kispadján Bozsik Péter ült, aki a ZTE FC-vel bajnoki címet szerzett 2002-ben, míg a hazai oldalon fia, Bozsik József irányított. A félidő közepén a Komárom egy szép lövés után vezetett, de a zalaiak egy remek kontra végén egyenlítettek és Vass a kapufát találta el. Lendületesebben kezdett a vendégcsapat a második játékrészben, beszorította a zalaiakat, azonban egy sikeres hazai kontra végén a ZTE szerezte meg a vezetést. A hazaiak ezután átvették az irányítást, ám a hajrá a Komáromé volt, és egy jogos 11-es révén egyenlítettek.

Bozsik József: – A magyar labdarúgásnak ilyen mérkőzésekre van szüksége. 2-1-es vezetésük után lezárhattuk volna a mérkőzést, ám nem tettük, helyette az ellenfél egyenlített.

A Nyugati-csoport 4. fordulójának további eredményei: Fehérvár FC II.–BKV Előre 1-1, Ménfőcsanak–Veszprém 1-2, SC Sopron–Gárdony , Lipót Pékség–III. Ker. TVE. 0-2, THSE-Szabadkikötő–Tatabánya 1-2, Becske –Puskás FC II. 2-1, Mosonmagyaróvár–Érdi 0-1. Pápa–Nagyatád (lapzárta után ért véget).

NB II. Nyugat

1. III.Ker 4 4 0 0 7 – 0 12

2. Nagykanizsa 4 3 1 0 11 – 4 10

3. Érd 4 3 1 0 7 – 0 10

4. Veszprém 4 3 1 0 7 – 3 10

5. Tatabánya 4 3 0 1 6 – 4 9

6. Mosonmagyaróvár 4 2 1 1 4 – 1 7

7. Komárom 4 2 1 1 6 – 4 7

8. Pápa 3 2 0 1 5 – 5 6

9. Bicske 4 2 0 2 4 – 6 6

10. Lipót SE 4 1 2 1 9 – 7 5

11. Fehérvár FC II. 4 1 1 2 4 – 5 4

12. Puskás FC II. 4 1 1 2 4 – 7 4

13. THSE 4 1 0 3 6 – 10 3

14. Gárdony 4 0 3 1 4 – 6 3

15. ZTE FC II. 4 0 3 1 3 – 8 3

16. BKV Előre 4 0 2 2 2 – 4 2

17. Sopron 4 0 2 2 4 – 7 2

18. Nagyatád 3 0 1 2 3 – 5 1

19. Ménfőcsanak 4 0 1 3 2 – 5 1

20. Balatonfüred 4 0 1 3 1 – 8 1