A labdarúgó NB III.-ban a ZTE FC II. győzött , a Nagykanizsa kikapott

A labdarúgó NB III.-ban az 5. fordulót rendezték meg vasárnap: az FC Nagykanizsa idegenben, míg a ZTE FC II. együttese hazai pályán lépett pályára. Az egerszegi fiatalok megszerezték első győzelmüket, a dél-zalaiak kikaptak.

ZTE FC II.-Gárdony (4-3 (2-1)

Zalaegerszeg, ZTE-stadion, néző. Jv.: Bana. ZTE FC: Köcse – Jóna (Földvári), Sebestyén, Németh E., Hegedüs – Szabó B., Favorov – Papp L., Szökrönyös Z. (Abért), Szökrönyös D. (Pál K.) – Dragóner. Vezetőedző: Bozsik Jószef. Gólszerzők: Papp L. (28., 45.), Dragóner (82.), Favorov (92.) ill. Zsigmond B. (32.), Tóth T. (47.), Balogh Á. (53.).

A zalaiak kezdtek aktívabban, Dragóner révén többször veszélyeztettek: a ZTE csatára egy kapufát is lőtt. Hazai részről Papp László szerezte meg a vezetés, aki közelről lőtt a sarokba, 1-0, de csak rövid ideig örülhetett a ZTE. Zsigmond révén egyenlítettek a vendégek, 1-1. A félidő hajrájában Papp juttatta ismét előnyhöz a házigazdát, ám szünet után az álmosan kezdő egerszegiek ellen gyorsan fordított a vendégcsapat, amely egészen a 80. percig uralta a mérkőzést. A hajrában egy távoli lövésbe Dragóner tette bele a lábát, a játékszer a hálóban landolt (3-3), de a hosszabbításban, szöglet után Favorov fejjel volt eredményes, 4-3. A jól kontrázó vendégcsapat hosszú ideig győztesnek látszott, a zalaiak remekül hajráztak, első győzelmüknek örülhettek.

Bozsik József: Az első félidőben lezárhattuk volna a mérkőzést, a második félidő elején hibáinkat kihasználva fordítottak a vendégek. A csapat nem adta fel, és nagyot küzdve fordított.

BKV Előre. FC Nagykanizsa 2-1 (1-0)

Budapest, 50 néző. Jv.: Sipos T.

Nagykanizsa: Horváth M. – Horváth B., Papp Sz., Major, Baráth (Bagó B.)- Szabó P., Béli M., Kretz (Kovács Gy.) – Ekker, Vass Gy. (Török), Vlasics. Vezetőedző: Koller Zoltán. Gólszerzők: Szegő (28.), Szabó M. (78.), illetve Szabó P. (75. – 11-esből)

A fővárosi közlekedésiekhez utazó kanizsai labdarúgók számára pontosan a közlekedés nehezítette meg a meccsnapot, hiszen az odaúton úgy megcsúsztak rajtuk kívül álló okok miatt, hogy a találkozót is mintegy „háromnegyed” félidei késéssel tudták kezdeni a felek. A VIII. kerületiek sportszerűségét sem érhette kritika, és a játékvezetői „részleg ” is partner volt mindabban, hogy a találkozó zavartalanul létrejöhessen. A fő szempont ugyanis az volt: a sötétedés ne szóljon közbe. A csapatok teljesítményéből a csúszó kezdés nem -vont el- semmit, ugyanakkor az első játékrész derekán a vendéglátók egy előnyszabályuk után fejjel szereztek vezetést Szegő Imre révén. Kicsit onnantól keményebb lett a találkozó, a második játékrész pedig folytatódott ugyanolyan hévvel, hiszen páros kiállítást is hozott a meccs menete: a kanizsaiaktól Ekker Milán mehetett az öltözőbe. Ami legalább ilyen fontos, hogy jött viszont be idővel az FCN soraiba Kovács György csereként, aki nem sokkal később büntetőt harcolt ki, s azt Szabó Patrik váltotta gólra a 75. percben. A ki-ki meccsé alakuló találkozó újabb találatát a BKV szerezte három perccel később – Szabó Marcell szabadrúgásból köszönt be. Még egyszer nekigyürkőzött a Kanizsa, akkor viszont már a hazaiak kontráira kellett ügyelni. Az eredmény már nem változott, a bajnokságban az Előre először nyert, a Kanizsa először kapott ki.

A Nyugati csoport további eredményei: Puskás FC II.- Ménfőcsanak 3-1, Érd-Fehérvár FC II. 2-0, Balatonfüred- Bicske 2-3, Veszprém-Pápa 2-1, Nagyatád-THSE-Szabadkikötő 4-1, Tatabánya-Lipót SE 1-0, III. Ker. TVE–SC Sopron 3-0, Komárom-Mosonmagyaróvár 0-1.