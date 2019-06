A Kustánszeg SE csapata remekelt a nagypáli roncsderbi futamon

Zalai helyszínen, Nagypáliban rendezték a roncsderbi országos bajnokság idei második futamát. Nagypáli a tavalyi évben jól sikerült verseny után idén második alkalommal rendezte meg a Napkitörés Roncsderbire keresztelt viadalát, és magas indulói szám, valamint érdeklődés mellett zajlottak a futamok.

A múlt hét elején és közepén lehullott sok eső kicsit bizonytalanná tette a vasárnapi futamokat, pénteken még kritikus volt a helyzet, azonban Köcse Tibor polgármester megnyugtatta a szervezésben részt vevőket, hogy minden gép rendelkezésre áll, így szombatra már egy teljesen kész pálya várta a versenyzőket. A futam rendezésében a Kustánszeg SE tagjai oroszlánrészt vállaltak, vasárnap pedig már 63 pilóta várta a futamokat nyolc kategóriában.

Az idén először Nagypáli nemcsak a rendezésnek adta a nevét, hanem versenyzőt is indított Pajzs Zoltán személyében, aki helyi lakos, és elmondta, hogy ez volt élete első versenye egy Fiat Puntóval. Nagyon nagy volt a küzdelem, elsőre egy 10. helyezést tudott elérni, bízik benne, hogy szerez egy kis rutint, és még jobb helyezést is el tud érni. Ami a viadalt illeti, az egész napos napsütést egy késő délutáni zápor zavarta meg, így sokan hazaindultak a rekordszámú nézőseregből, de a „rutinosabb” szurkolók tudták, hogy ezt követően jön a java, így maradtak. A rövid ideig tartó eső gyorsan szinte korcsolya­pályává alakította a kemény zalai agyagot, és a még hátralévő négy futam az igazi roncsderbiről szólt, a csúszkálásról, az ütközésekről és a kiesésekről. A Kustánszeg SE, amely minden futamban indított versenyzőt, kimagaslóan szerepelt, hiszen több dobogós hely mellé több elsőséget sikerült megszerezni. Lakatos Dezső, a Kustánszeg SE elnöke teljesen elégedett és nagyon büszke volt a csapat teljesítményére, szerinte fantasztikus volt látni hölgy versenyzőiket, akik ezen a csúszós talajon is sikeresen tudták teljesíteni a futamot.

– Nagyon jó érzés ilyen csodálatos környezetben és profi körülmények között részt venni, köszönöm a település vezetőinek és a szervezőknek ezt a sikeres, szép napot – mondta el Lakatos Dezső a zárást követően. – Hosszú idő után sikerült egyetlen csapatként mind a nyolc kategóriában versenyzőt indítanunk. Egy osztrák pilótát is igazoltunk, aki Audi-motoros szöcskével volt jelen.

Kustánszeg SE versenyzőinek eredményei. Ifi 2: 1. Elmont Richárd, 2. Klitza Dominik. Épített: 1. Thomas Labi. Lada: 4. Nagy Sándor. Széria kicsi: 2. Ungi Károly, 5. Tunkel László, 6. Farkas Marcell. Széria közép: 1. Karbovszky Ferenc, 4. Paukovics Lilla, 5. Szabó Brigitta, 6. Lakatos Dominika. Széria nagy: Végh Zoltán. AS: 1. Ungi Károly, 2. Karbovszky Ferenc, 3. Móricz Zsolt. Amatőr: 3. Tóth Dávid, 6. Dancs Márió. Női: 1. Szabó Brigitta, 4. Sümecz Edina. Szuperfutam: 2. Végh Zoltán, 3. Karbovszky Ferenc, 4. Ungi Károly. Szerelői: 1. Bokányi Zoltán, 3. Molnár József, 4. Deák Bálint.