A koronavírus átírta a Zalakarosi Sakkfesztivál forgatókönyvét

A koronavírus-helyzet átírta kissé az idén 39. alkalommal sorra kerülő Zalakarosi Sakkfesztivál forgatókönyvét is. A verseny nem a tervezett időpontban és létszámmal ugyan, de hétfőn megkezdődött a fürdővárosban.

A hatnapos, 39. Zalakarosi Sakkfesztivál a hagyományoknak megfelelően a helyi Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében zajlik, közel félszáz résztvevővel.

– Voltunk már ennél sokkal többen, háromszázan is, de akkor nem volt járványhelyzet és nem kellett ügyelni az egészségügyi szabályok betartására – hallottuk Horváth Tamástól, a nagy hagyományokkal rendelkező verseny főszervezőjétől. – Ezúttal közel ötvenen ülnek asztalhoz, közülük pedig csak néhány a külföldi (német, román, valamint osztrák) játékos. Azt gondolom, ezúttal csak a kifejezetten bátrak jöttek el a határokon túlról, azok, akik az elmúlt időszak tiltása miatt már nagyon kiéheztek egy-egy jó partira.

A megnyitón a mezőny tagjait elsőként Horváth Tamás, majd Novák Ferenc polgármester köszöntötte, utóbbi kiemelte: a zalakarosi Magyarország egyik legjelentősebb sakkeseménye.

– Zalakaros gyógyhelyként került fel Európa térképére, a sakknak köszönhetően pedig immár a sporttérképeken is ott van a fürdőváros neve – jelentette ki a polgármester. – És ez a kettő, az egészség és a sport kiváló kiegészítői egymásnak, ezért önkormányzatunk mindig örömmel ad helyet a sportrendezvényeknek. Így a sakknak is, amely az elme csiszolásának nagyszerű módja. A közel 40 éve zajló Zalakarosi Sakkfesztiválra pedig különösen büszkék vagyunk, ezért is törekedtünk arra, hogy ez a nagy múltú és nagy hírű rendezvény minden nehézség ellenére folytatódjék.

A polgármester után a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Podlovics Péter köszöntötte a fesztivál résztvevőit, illetve ajánlotta figyelmükbe a fürdő szolgáltatásait, melyeket – a szervezőkkel kötött megállapodás révén – a sakkfesztivál vendégei kedvezményes díjak ellenében vehetnek igénybe. Végezetül pedig Kapás Róbert, a Magyar Sakkszövetség főtitkára, illetve Fehér Gyula nemzetközi mester, versenybíró mondott rövid beszédet. Utóbbi közölte, hogy a viadalról 12 partit élőben közvetítenek a sakkszövetség honlapján is, valamint felhívta a figyelmet a pandémia miatt a szokásostól kicsit eltérő szabályokra. Megjegyezve: nem kell megsértődni, ha a játszma elején hagyományos kézfogás ezúttal elmarad…