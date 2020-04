A korábbi világklasszis kézilabdázó Kovács Péter szerdán hatvanöt éves

Ma már elképzelhetetlennek tűnik az óvodás és alsó tagozatos képzések ismeretében, hogy egy később ötszörös világválogatott kézilabdázó csak 14 évesen kezdjen el játszani. Márpedig ez így történt Kovács Péter esetében, sőt még el is tanácsolták először, ám mivel közvetlenül a budapesti Honvéd-pálya mellett lakott, és nagy drukker is volt, hát könyörgött, hogy maradhasson: befogadták.

Aztán másfél évtizeddel később, alig 20 évesen már magyar bajnok és válogatott játékos volt. Hatszor nyert magyar bajnoki aranyat a Bp. Honvéddal, amelynek vezére lett. Kovács Péter 1978-ban 47 góllal a világbajnokság gólkirálya lett, 1982-ben pedig a Honvéddal elhódították a BEK-et, így Európa legjobb csapata lettek. Ő volt a legtöbbször válogatott Magyarországon, szám szerint 323-szor, balátlövőként ezalatt 1797 gólt termelt.

Három olimpián vett részt, kétszer 4. és egyszer 6. helyezést ért el. Amikor a legjobb formában volt, 1984-ben a politika megakadályozta, hogy a magyar csapat is az indulók között szerepeljen. Az 1986-os svájci világbajnokságon az általa vezérelt válogatottnak a csapatkapitánya volt, a magyar együttes ezüstérmet szerzett, ez máig az egyetlen érme a férfi szakágnak az eddigi történetében. Kovács Péter ezen a vb-n arról is híres lett, hogy a selejtezőktől fogva több helyen tört kézközépcsonttal játszott végig. Akkor többek közt Hoffmann, Bíró, Kenyeres, Kontra, Gyurka voltak mellette. Játékos-pályafutásában 1984-ben szerződhetett a Bundesligába, ahol egy évtized alatt megfordult a Dortmundban, a Grosswallstadtban, az Essenben is. Nyert német bajnoki címet és német kupát. Hazatérte után a szövetségben dolgozott, 9 éven át az MKSZ szakmai igazgatója, majd edzője lett. Idehaza a magyar női junior válogatottal vb-és Eb-ezüstöt szerzett, a világbajnoki csapatban Görbicz Anitával, Mehlmann Ibolyával, Pastrovics Melindával, Vérten Orsolyával, Tóth Máriával és Nagy Ivettel, míg az Európai 2. helyezett együttesben Bódi Bernadettel, Herr Orsolyával és Bulath Anitával a pályán.

Hazai edzősködése során a női bajnokságban Dunaújváros női együttesével bronzérmet szerzett, majd a NEKA-nál tevékenykedett éveken át. Irányította a Szeged férfi csapatát Puljezeviccsel, Mezeivel, Illyéssel, Krivokapiccsal, Vadkertivel és Maticcsal a soraiban, 2006-ban magyar kupát nyertek Pécsett a Veszprémmel szemben. Külföldön vezette a török női válogatottat és a Valceát is. Jelenleg a Szent István női csapatánál az utánpótlással foglalkozik.

Nejével, Strasszer Máriával, aki szintén válogatott kézilabdázó volt, 35 éve házasok.

Amikor kedvenc edzőjéről és játékostársáról kérdezem, akkor Kovács Lászlót és a fradisták egykori kedvencét, Szilágyi Istvánt, illetve a Honvédból Kenyeres Józsefet, Illés Sándort és Őri Pétert említi. Klasszisát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a XX. század negyedik legjobb játékosának – Magnus Wislander, Andrej Lavrov, Stefan Birtalan (Birtalan István) előzte csak meg – választották, idehaza pedig az évszázad játékosának.

Születése óta (1955. április 8.) Budapesten él, de szabadidejét, és nyarait kisgyerekkora óta a Balaton-partján, Gyenesdiáson tölti.