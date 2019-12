A Kocsis Gábor Emléktorna kiegyensúlyozott küzdelmeket hozott, jövőre pedig folytatják

Minden eddiginél szorosabb küzdelmeket hozott a hét végén megrendezett Kocsis Gábor Emléktorna, ugyanis a teremlabdarúgó mérkőzéssorozat egyenesági kieséses szakaszában öt alkalommal is büntetőrúgások döntöttek a továbbjutásról.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

A csesztregi teremlabdarúgó-tornára 17 csapat nevezett, zömében Zala és Vas megyéből. Szombaton zajlottak a csoportmérkőzések, míg vasárnap az onnan továbbjutók egyenesági kieséses rendszerben küzdöttek meg egymással.

– Ez volt a 29. csesztregi teremfocitorna, amely 12. alkalommal viseli Kocsis Gábor nevét – mondta az egyik főszervező, Paál Sándor. – Annak idején utcák, terek bajnokságaként indult a rendezvény, s ezt az örömfoci jelleget mindvégig sikerült megőriznünk. Ennek érdekében egy csapatban maximum két megyei bajnokságban játszó játékos vehet részt, kivéve abban az esetben, ha az illető még nem érte el a 18., vagy már betöltötte a 35. életévét. Ezeket a szabályokat annak idején a község sportéletének mozgatórugója, Kocsis Gábor fektette le, s az iránta érzett tiszteletünk jeléül azóta is ragaszkodunk hozzá. Azt is szeretnénk, ha jövőre, a harmincadik tornán újra pályára lépnének azok a sportkedvelők, akik annak idején az első tornákon játékosként részt vettek. Ennek előkészületeire már tettünk is lépéseket.

Paál Sándor azt is hozzátette, a kétnapos tornán színvonalas, izgalmas mérkőzéseket, kemény, de sportszerű összecsapásokat láthatott a közönség. Bár a tornán sok, közel azonos képességű csapat vett részt, az önkormányzat együttese, az ŐKD Csesztreg azonban kiemelkedő teljesítményt nyújtott, pontveszteség nélkül szerezte meg a bajnoki címet. A második helyezett a lenti fiatalokból álló Kápuna csapata lett, a harmadik helyen a szervezők együttese, a Família végzett, míg a negyedik a zalaegerszegi Ejakuláció lett. A különdíjak mindegyikét az ŐKD Csesztreg csapatának tagjai vehették át, a legjobb kapusnak Pajor Tamást, mezőnyjátékosnak Varga Lászlót választották, míg a gólkirály Nagy Norbert lett.