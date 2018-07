A kizárások miatt 88 mérkőzés számított bele a végeredménybe

Összeállításunkban ezúttal a megyei labdarúgó II. osztály Déli csoportjának csapatait vesszük górcső alá a számok tükrében. A tabelláknál a hazai és az idegenbeli eredményeknél az alapszakaszt tüntettük fel.

A veretlenségi sorozatokat tekintve a legjobban a Flexibil-Top Zalakomár szerepelt a 2017/2018-as szezonban. A komáriak tíz egymást követő mérkőzésen nem találtak legyőzőre. A széria a 4. fordulóban, a Bak elleni 0–0-s döntetlennel kezdődött és a tavaszi harmadik játéknapon, Miklósfán ért véget. Ebben az összevetésben a bajnok „csak” a második helyen végzett, sorozatban kilenc veretlen találkozóval, míg harmadikként a Gelse zárt. Hazai pályán is a Zalakomár lett a legjobb, összesen nyolc meccsen nem kapott ki saját otthonában. Érdekesség, hogy a 3. és a 27. fordulóban is a bajnok tudta legyőzni a komáriakat, keretbe foglalva ezzel ezt a szériát. Vendégként holtverseny alakult ki az élen, az aranyérmes gutoriak és a Gelse is zsinórban 9–9 összecsapáson maradt veretlen idegenben. Ehhez azonban azt még hozzá kell tenni, hogy a Gutorfölde egyetlen alkalommal sem hagyta el vesztesen a pályát vendégként, míg a gelseiek egyszer kikaptak a rájátszásban.

A győzelmeket tekintve a gutoriak és a komáriak is 9–9 sikert arattak zsinórban, a dobogóra még a Gelse fért fel hét egymás utáni sikerrel. Vendéglátóként és idegenben is a Gutorfölde érte el a leghosszabb sorozatot. Előbbi hat, utóbbi kilenc mérkőzésen át tartott, sőt, vendégként makulátlan a bajnokcsapat mérlege.

A bajnokság végeredményébe hivatalosan 88 mérkőzés számított bele, hiszen két csapat időközben kizárásra került. Ezeken a találkozókon összesen 347 gól született, ami 3,94-es átlagnak felel meg. A legtöbb találatot a Gutorfölde szerezte (65), de nem panaszkodhatnak Gelsén (61) és Zalakomárban (54) sem a góltermésre. A gelsei egyébként az egyetlen csapat a bajnokságban, amelyik elmondhatja magáról, hogy az összes mérkőzésen sikerült legalább egyszer betalálniuk az ellenfél hálójába.