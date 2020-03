A Kisvárda kiütötte a Honvédot

A labdarúgó NB I 25. fordulójának további találkozóin is rendesen potyogtak a gólok. Az FTC ötöt lőtt a Kaposvárnak, a Kisvárda pedig a Bp. Honvédnak, ami a forduló legnagyobb meglepetése is. Az Újpest a végén engedte ki kezéből a győzelmet a Pakssal szemben, amely egyenlített.

A Zalaegerszegen rendezett Újpest–Paks találkozón az ideiglenes otthonukban szereplő fővárosiak a szünet előtti percekben meddő fölényben játszottak, kapufát is lőtt az Újpest. A folytatásban élvezetesebbé vált a találkozó, eleinte az Újpestnek, aztán a Paksnak voltak ígéretes támadásai, mégis a „hazaiak” szereztek vezetést Litauszki fejes góljával. Az előny birtokában a lila-fehérek átadták a területet, így a Paksnál volt többet a labda, amely nem adta fel, beszorította a végén a lilákat és a 94. percben Könyves belőtte azt a gólt, amivel a Paks egyenlített.

A Kisvárda szolgáltatta a fordulóban a legnagyobb meglepetést, amely 5-1-re legyőzte a Budapest Honvéd csapatát. Az első félidő zárásaként két percen belül a szabolcsiak brazil légiósai közül ketten is betaláltak: előbb Oliveira, majd Lucas Marcolini volt eredményes átlövésből. A második félidő elején Davide Lanzafame büntetőből szépített, de a vendégek a 62. percben Rubus Tamás fejesgóljával visszaállították a különbséget, és a folytatásban is aktívabbak voltak támadásban. A fővárosiak hátul rendszerint kinyíltak, ezt kihasználva Cukalasz, majd Gosztonyi is betalált. A vendégek fölényére jellemző, hogy 24 alkalommal kísérleteztek kapura lövéssel, a Honvéd viszont csupán ötször.

MOL Fehérvár FC–Diósgyőr 1-1 (0-0)

Mol Aréna Sóstó, zárt kapuk mögött. Jv.: Berke. Gólszerző: Nego (88.), illetve Tabakovic (90.). Kiállítva: Bamgboye (68.).

Újpest FC–Paksi FC 1-1 (0-0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mögött. Jv.: Pillók. Gólszerzők: Litauszki (57.), illetve Könyves (94.).

Mezőkövesd Zsóry–Puskás Akadémia 0-0

Mezőkövesd, zárt kapuk mögött. Jv.: Erdős.

Bp. Honvéd FC–Kisvárda Master Good FC 1-5 (0-2)

Illovszky Rudolf Stadion, zárt kapuk mögött. Jv.: Vad II. Gólszerzők: Lanzafame (52. – tizenegyesből), illetve Oliveira (43.), Marcolini (44.), Rubus (62.), Cukalasz (76.), Gosztonyi (83.).

Ferencváros–Kaposvár 5-0 (1-0)

Groupama Aréna, zárt kapuk mögött. Jv.: Solymosi. Gólszerzők: Boli (38.), Isael (58.), Blazic (73.), Varga R. (85., 92.).