A Kisvárda 6-1-re nyert a kupában a ZTE fiataljai ellen

A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében szerdán Kisvárdán lépett pályára a ZTE FC együttese, de inkább úgy helyes a megfogalmazás: a ZTE II.-es gárdája állt ki erre a találkozóra. A fiatalok nem tudták igazából megnehezíteni a hazaiak dolgát, a Kisvárda 6-1-re győzött.

Kisvárda Master Good – ZTE FC 6-1 (2-0)

Kisvárda, zárt kapuk között. Jv.: Vad II. (Bormenissza, Horváth Z.).

Kisvárda: Minca – Varjas, Kravchenko, Cirkovic, Matheus (Ene, 46.) – Kovácsréti, Zlicic (Ötvös, 46.), Navratil (Camaj, 46.), Karabelyov – Viana (Sassa, 61.), Jelena (Horváth Z., 61.). Vezetőedző: Supka Attila.

ZTE FC: Köcse – Czuczi (Bekő, 86.), Sebestyén, Földvári, Hegedüs (Fehér, 63.) – Semedo – Szalay (Chukwuma, 65.), Szántó, Kámi, Papp – Németh D. (Kun, 65.). Megbízott edző: Bozsik József.

Gólszerzők: Cirkovic (15.), Karabelyov (21.), Camaj (54., 74.), Viana (58.), Kovácsréti (89.), illetve Papp (79.).

Szerdára már nem számított újdonságnak, hogy a ZTE FC vezetése úgy döntött: a csapatot sújtó betegséghullám miatt gyakorlatilag az első csapatból csak azok a fiatalok utaznak el Kisvárdára, akik a felnőtt kerettel készülnek és kiegészülnek az NB III-ban szereplő együttes tagjaival. A zalai továbbjutás esélye így a minimálisra csökkent, hiszen hiába pihentettek a kisvárdaiak is jó néhány játékost, azért a megszokott csapatukból maradtak így is a kezdőben. Azonnal magához ragadta a kezdeményezést a Kisvárda, gyakorlatilag a a saját rétfelére kényszerítette a zalai fiatalokat. Egy ideig sikerült hárítani a hazai támadásokat, de Cirkovic és Karabelyov korán megszerezte azt az előnyt csapatának, hogy kényelmesen futballozzon. A félidő közepétől aztán a ZTE játékosai is bátrabbak lettek, de a kapura nem tudtak veszélyesek lenni. Fordulás után a Kisvárda gyorsan megduplázta az előnyt Camaj és Viana találataival (4-0) és mindkét csapat már megkezdte a cseréket is. Amikor a ZTE FC jobban kinyílt azonnal büntetett a Kisvárda és Camaj a saját tizenhatosától indulva szerzett újabb gólt. A 79. percben viszont sikerült a szépítés is: hazai labdavesztés után Papp László volt résen és 10 méterről helyezett a sarokba (5-1). A találkozó utolsó húsz percében kifejezetten bátran játszott már az egerszegi csapat. A Kisvárda egy újabb góllal zárta le a találkozót.

A Kisvárda 6-1-es összesítéssel jutott a Magyar Kupa elődöntőjébe.