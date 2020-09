A kézilabda NB II-ben nem termett babér a nőknek

A kézilabda NB II. Délnyugati csoportjában lejátszott legutóbbi találkozókon csak a Tungsram SE Nagykanizsa férfi együttese örülhetett győzelemnek a második fordulóban is. A kanizsai hölgyek hazai pályán kaptak ki, a Hévíz SK és az Egerszeg KK idegenben.

NB II. Délnyugat, nők:

Veszprém Pannon SE–Hévíz SK 32-31 (13-16)

Veszprém, zárt kapuk mellett. Jv: Farkasné, Szauder.

Hévíz SK: Molnár – Horváth I. 9, Burghardt L. 5, Holczbauer 7, Burghardt V. 7, Buzás 1, Penzer 1. Csere: Bán-Farkas (kapus), Morácz, Novikova 1, Lázár, Holczer. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Hévíz uralta a mérkőzést 45 percig, és ebben az időszakban kettesével dobták a gólokat. A második félidő közepén kiegyenlített a hazai csapat 23-23-nál. Ezt követően fej fej mellett alakult az eredmény, de a végjátékba zalai részről hibák csúsztak. Emiatt nem sikerült a rangadóvá érett találkozót megnyerniük a vendégeknek.

Jók: Molnár, Horváth I.

Tolna KC–Egerszegi KK 30-27 (15-15)

Tolna, 80 néző. Jv: Bíró, Kroronczai

EKK: Becze – Marton 3, Csata 11, Balogh 1, Borbély 4, Jager 4, Major 2, csere: Bödör, Blaskovics, Gotthárd 2. Edző: Csatáné Balogh Beatrix.

Pontszerzési reményekkel utazott a Tolna csapatához az egerszegi gárda, ám a mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Jól kezdtek a vendégek és 1-2 góllal a hazaiak előtt jártak, akik a félidő hajrájában egyenlítettek. A második játékrész kemény csatát hozott, de már a hazaiak irányítottak. A 20. percben kiegyenlített az EKK, de fordítani nem tudott, így vereség lett a vége.

Tungsram SE Nagykanizsa–Nemesvámos 19-22 (10-13)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Snóbli B., Snóbli Gy.

Tungsram SE: Csiszár – Szmodics V., Janzsó 3, Zvolenszky 6/3, Csivre V., Raczkó 2, Szmodics D. 3. Csere: Tóth V. (kapus), Füstös 2, Ács 1, Csivre E. 2, Horváth A. Czinderi, Kovács D. Edző: Baranyai Zsolt.

A bajnokság előtt kiadott kanizsai protokoll szerint a hölgyek kézilabda-mérkőzései is zárt kapusak egyelőre a Tungsram-csarnokban. A hazaiak már csak azért is bizakodhattak a találkozó előtt, hiszen az elmúlt szezonban a dél-zalaiak a két győzelmük közül az egyiket éppen a vámosiak ellen aratták Nagykanizsán. Ezúttal sem volt reménytelen a helyzet, és az első játékrészt fájlalhatják kissé a Tungsramnál, hiszen az első játékrész mínusz hármas állása a második harminc percben már nem változott, ettől függetlenül a meccset a vendégek nyerték. Következhet a kanizsaiak számára is az egyik megyei rangadó Hévízen.

Jó: Zvolenszky.

NB II. Délnyugat, férfiak:

MK Pelikán-Siklós KC–Tungsram SE Nagykanizsa 21-32 (11-13)

Siklós, 50 néző. Jv.: Bujdosó, Horváth V.

Tungsram: Konyicsák – Kovacsics 10/4, Péter 2, Széles 3, Hári 3, Kiss G. 1, Kiss L. 4. Csere: Szabó M. (kapus), Kisgéczi 1, Jónás 2, Balogh P. 2, Kozics 2, Hegedűs 2, Baranyai Zs. Edző: Csalló Ádám.

Siklóson a kanizsaiak folytatták győztes sorozatukat. A baranyai városban 50 néző előtt az első harminc perc után még csak 13-11-es eredményt mutatott javukra az eredményjelző, a második felvonásban ugyanakkor beindult a dél-zalai henger, és a Tungsram 32-21-re győzött idegenben. A nagykanizsaiak jó esélyekkel várhatják a harmadik forduló meccsét, melynek keretében szombaton 18 órától a még nulla ponttal álló Satelit SE-t fogadják.

Jók: Kovacsics, Konyicsák, Széles.