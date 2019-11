A két egerszegi a karate-vb-n járt, de nem emiatt lett emlékezetes…

A Chilében zajlott kadet és junior, valamint U21-es WKF karate-világbajnokság alighanem egyetlen résztvevő számára sem csak a tatamin elért eredményeikről lesz emlékezetes. Aki tájékozódik a világ híreiről, az elmúlt két hétben biztosan hallott a Chilében kitört zavargásokról. Az egerszegi Toriki KHKE két sportolója, Takács Virág Vivien és ­Forintos Fruzsina pedig átélője volt mindennek.

A két fiatal hétfőtől már újra edzésbe állt, ám nekik is kellett pár nap a hazaérkezés után, hogy feldolgozzák az átélt eseményeket. A Karate Világszövetség (WKF) korosztályos világbajnokságát Santiago de Chilében rendezték meg, s noha a WKF biztosította a nemzeti szövetségeket arról, hogy a verseny lebonyolítását a katonaság és a rendőrség biztosítja, nyugalomról szó sem volt. Néhány ország lemondta a részvételt, a Magyar Karate Szakszövetség azonban úgy döntött, hogy a válogatott részt vesz az eseményen. Az egerszegi Takács Virág Vivien és Forintos Fruzsina is elutazott a távoli országba és elmondásuk szerint semmi túlzás nem volt azokban a híradásokban, melyek még idehaza jutottak el hozzájuk. A kijárási tilalom, a zavargások, a tüntetések és a fosztogatások „hétköznapi” valósággá lettek.

– Durván egy hétig tartózkodtunk kint, de semmit nem lehetett csinálni – összegezett tömören Takács Virág ­Vivien, aki elmondta, hogy ez volt az első világversenye, amin nem ért el helyezést, hiszen az U21-es korosztályban az első körben kiesett. – Akinek nem volt versenye, annak azt az utasítást adták, hogy maradjon a szállodában, ugyanis csak itt tudták szavatolni a biztonságát. Vagy még itt sem… A luxemburgi válogatottnak otthont adó hotelt egész egyszerűen a tüntetők kirabolták, a csapatot pedig egy nagyobb szobába zárták. A japánok az első nap után hazautaztak, és a svájciak is. Az én versenyemet a vb utolsó napján rendezték, de addigra képtelen voltam már rendesen koncentrálni. Ennek tudom be a korai ki­esést.

Forintos Fruzsina a juniorok között indult, s ahogy a lányok fogalmaztak, neki annyiban szerencséje volt, hogy egy kicsivel korábban következett a versenynapja. Fruzsina végül a hetedik helyen végzett, akinek ez volt az első világbajnoksága is. Az első meccsét megnyerte, aztán kikapott, ám a vigaszágra került és ott folytathatta szereplését.

– Amikor kiutaztunk, akkor is hallottuk a híreket, a szülők aggódtak, hiszen az is kérdéses volt, hogyan jutunk haza – mesélte Forintos Fruzsina. – A santiagói reptéren ötezren zsúfolódtak össze, akik szerették volna elhagyni az országot, de számos járatot töröltek. Számomra ezzel a világbajnoksággal kapcsolatban összemosódnak a határok. Egyfelől ez volt az első világversenyem, amin indultam, először ültem repülőre, lehetett volna ez egy remek élmény is. Másrészt, tényleg félni lehetett odakint, mást nem is láttam az országból, mint a hotelt, a buszt, ami szállított bennünket és a sportcsarnokot. Arra számítottunk, amikor megérkeztünk, hogy majd javul a helyzet, de ellenkezőleg: rosszabbodott.

– Nagyjából két óra körül már nem engedtek ki bennünket a szállodából, hiszen az emberek ilyentájt végeztek a munkájukkal és indultak a különböző helyszínekre meghirdetett tüntetésekre – folytatta Takács Virág Vivien az „úti beszámolóját”. – Pihenni nem lehetett, volt, hogy háromezer motoros vonult az utcákon tiltakozva. Számomra ez az egész nagyon rossz volt, körülbelül minden este sírtam… Nagyon erős volt a mezőny, de tényleg nem tudtam odafigyelni megfelelően, mert ez az egész végig bennem volt.

A lányok azt azért elárulták, hogy olykor „feltalálták” magukat… Felszálltak a sportcsarnokba tartó buszra akkor is, amikor nem az ő versenyük volt, ám este nem volt mit csinálni. Csak várni, hiszen a kijárási tilalom életbe lépett. Alapvetően a hírek arról szóltak, hogy a metrójegy árának megemelése miatt indult el a felháborodás, de a lányok kint azt tapasztalták, hogy az ottani kormány megbuktatása lett már a cél. Azóta tudjuk, számos halálos áldozatot követeltek a megmozdulások, melyek most is tartanak.

– Idézőjelben annyi szerencsénk volt, hogy nem a központban laktunk, ahol tényleg a leghevesebb megmozdulások zajlottak – ezt még Forintos Fruzsina tette hozzá. – Ám szó sem volt nyugalomról a város többi pontján sem. Szó szerint, tényleg félni kellett.

Azóta tehát mindketten hazatértek – családjaik legnagyobb örömére – épségben. Egyvalami pedig már most biztos: a chilei karate-világ­bajnokság Viviennek és Fruzsinának is egy kalandos utazásként kerül majd be az emlékei közé.