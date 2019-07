A keszthelyi bajnokot két kanizsai repülős páros „üldözte”

Nyíregyháza térségében rendezték meg idén az ultrakönnyű repülők nemzeti bajnokságát. A kétüléses motoros sárkányok kategóriájában három zalai egység foglalta el a dobogót.

És közülük ráadásul két páros először érte el a mostani eredményt: a Keszthelyi Repülő Egyesület bajnok párosa, Hegedűs Károly pilóta és Csapó Tünde navigátor korábban sosem szerzett még magyar bajnoki aranyat; míg a Waller Attila–Pataki Bernadett (Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület) duó most először állhatott dobogón. Kettejük között a sokszoros magyar (és Európa-, illetve világbajnok) Ferinc Vince vehette át az ezüstérmet, legújabb segítője, Dömötör Zsolt társaságában.

A kanizsai egyesület színei­ben versenyző becsehelyi Ferinc Vince elmondta: mindent megtett az újabb hazai elsőségért, de keszthelyi sporttársa ezúttal a célra szállásban jobban teljesített nála.

– A teljességhez tartozik, hogy Vince autogiróval versenyzett, és a forgószárnyas géppel nehezebb megoldani ezt a feladatot – ismerte el sportszerűen Hegedűs Károly. – Az ő kategóriájában kevesebb induló volt, ezért értékelték együtt a két géposztályt. Ezzel együtt örülünk az elsőségünknek, hiszen a kollekciónkból a legfényesebb érem még hiányzott. Nem mondom, hogy különösebben görcsöltünk volna a cím megszerzésén, hiszen a repülés, illetve a sport szeretete miatt versenyzünk, nem pedig az eredményekért. Elégedettek vagyunk, mert jó érzés, hogy ezt a feladatot is sikerült megoldani, de ha nem lenne a miénk ez az érem, akkor is ugyanolyan örömmel repülnénk tovább. És készülnénk az Európa-bajnokságra, amely ennek a szezonnak a következő és talán legnagyobb feladata lesz.

Hegedűs Károly elmondta: magyar bajnoki dobogósként már korábban is repülhettek nemzeti színekben, így ott voltak a tavalyi, nagykanizsai rendezésű világbajnokságon is. Az idei Eb-n pedig akár újra összemérhetik erejüket a nyíregyházi bajnoki dobogón mellettük látott két párossal, hiszen a két nagykanizsai egység is ott lesz a Litvániában sorra kerülő viadalon.