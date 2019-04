A kerekesszékes vívók grazi élményei

Idén februárban elindult a kerekesszékes vívásoktatás Zalaegerszegen. A régóta dédelgetett álom heti rendszerességű edzések formájában a Mindszenty József Gimnázium vívótermében, a Zalaegerszegi Vívóegylet szárnyai alatt valósult meg.

Minderről Miszory Béla, a kerekesszékes vívók egyik edzője, a Zala Megyei Vívószövetség elnöke tájékoztatott bennünket. Az apropót pedig egy közelmúltban rendezett grazi bemutató szolgáltatta, ahol a ZVE kerekesszékes vívói is részt vettek. Mint megtudtuk, jelenleg 7-8 fő az, aki állandó edzést látogató vívójuk és az addigi közös munkát egy grazi tanulmányúttal koronázta meg a lelkes csapat, ahová két veterán és négy ifjabb korosztályt képviselő kerekesszékes vívóval – szüleikkel, edzőikkel – látogattak el. Az utazás gördülékeny kivitelezéséhez a Zala Megyei Mozgássérült Egyesület két kisbusz rendelkezésre állításával járult hozzá.

A grazi versenyen a klub veterán vívói, Pataki Zoltán és dr. Matyovszky Balázs a szeniorok számára rendezett versenyen elhozták korosztályuk (40+) első és második helyezettjének járó érmeit. A grazi városnézés kiemelten nagy élményt jelentett a csapat számára, a látnivalók akadálymentesen megközelíthetőek voltak, a Schloßbergre menő sikló pedig örök emléket szolgáltatott mindenki számára. Ám volt még egy nagy élményt adó momentuma a látogatásnak.

– Az estére szervezett kerekesszékes bemutatóra megérkezve nézőkből résztvevők, vagyis tanítványokból tanítók lettünk – számolt be erről Miszory Béla – A szervező grazi UWK sportklub elnöke váratlanul felkérte vívóinkat, hogy az előző napokban vizsgázott kerekesszékes vívóedzőikkel tartsunk egy közös bemutatót. Ifjú vívóink bátran álltak ki a plénum elé, bemutatva eddig megszerzett tudásukat. A munkát a már jól ismert tisztelgéssel kezdték a vívók – edzőik nagy büszkeségére. Tőrözőink játszi könnyedséggel vettek órát a szakképzett edzőtől, pózoltak a kíváncsi újságírók előtt és mesélték élményeiket a hazaút alatt. A vívók mindig is híresek voltak összetartásukról, csapatszellemükről, melyet most a kerekesszékesek körében is szeretnénk népszerűsíteni. Számos hasonló, tanulásban és élményekben gazdag program van még a tarsolyunkban, melyekről a jövőben is be fogunk számolni.