A kapusedző szerint sem a múlt a fontos

A ZTE FC labdarúgócsapata szombaton 17 órától a DVSC vendége lesz, s olyan párosítás ez, amely alighanem mindkét fél számára örömteli újbóli találkozást jelent majd. Az egerszegiek már pénteken reggel útra kelnek, s nagyon készülnek idei második élvonalbeli fellépésükre.

A DVSC és a ZTE FC egy­aránt egy fordulót játszott le az NB I-ben, hiszen mindkét csapat FTC elleni mérkőzését elhalasztották. Az egerszegiek a nyitányon „szűken” ugyan, de kikaptak 1-0-ra Mezőkövesden, a debreceniek viszont a 2. fordulóban hazai pályán győzték le (4-1) a Kisvárdát. A ZTE NB II-es évei alatt a két csapat nem találkozott, a legutóbbi randevújuk 2012 novemberéből emlékezetes volt, hiszen az volt az a találkozó, amikor a szünetben a ZTE FC már két góllal vezetett (0-2), de a 46. és a 60. perc között a DVSC öt gólt (!) lőtt és nyert végül 5-2-re.

Utánanéztünk, az akkori szereplők közül egyedül Vlaszák Géza, az egerszegiek kapusedzője az, aki most is ott ül majd a kispadon. Hét éve szintén kispados volt (Safet Jahic védett), aki nem is erre a meccsre akart visszagondolni, hanem inkább arról beszélt amikor megkerestük, hogy a csapat nagyon készül.

Szerdától már teljes kerettel, ugyanis Demjén Patrik, Bolla Bendegúz és Gergényi Bence is visszatért az U21-es válogatott összetartásáról, valamint Kiss Máté is már a csapattal edz.

– Ismét idegenbe utazunk, és egy nagyon jó csapat vendégei leszünk – állapította meg Vlaszák Géza, amikor megkerestük. – Azt gondolom, hogy a Mezőkövesd ellen mutatott pozitív dolgokat át kellene menteni szombatra és akkor benne lehet a meglepetés a levegőben. Én személy szerint mindig szerettem Debrecenbe utazni akár a Nagykanizsa, a ZTE, az MTK vagy az Újpest kapuját védtem. A futballnak ott mindig ünnepi hangulata volt. Ma már remek új stadionja van a Lokinak, számunkra egy komoly teszt lesz ez a találkozó. A két csapat utolsó egymás elleni meccsére emlékszem, bár én akkor kispados voltam. Tényleg benne volt, hogy nyerhetünk, de öt gólt kaptunk a szünet után. Azonban – bár az is régen volt – a ZTE is nyert már Debrecenben, hiszen amikor bajnok lett a csapat, 5-1-re diadalmaskodott Bozsik Péter együttese. Bár én nem voltam tagja akkor a csapatnak, de gondolom, hogy az egerszegi szurkolók is sokkal jobb szívvel gondolnak erre a találkozóra…