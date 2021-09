A Kaposvár elleni siker lélektanilag is fontos volt a ZTE KK-nak

Hazai pályán javította ki az azt megelőző, szintén hazai botlását a Zalakerámia-ZTE KK, így két forduló után egy győzelemmel és egy vereséggel áll a férfi kosárlabda NB I A csoportjának új szezonjában. A szombati, Kaposvár elleni siker (80-77) lélektanilag is fontos volt a zalaiaknak.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányt megszondáztatták a lakossági fórumán

Gyorsan lezajlott a férfi kosárlabda-bajnokságban az első két játéknap, hiszen a szerdai nyitány után a hétvégén újabb fordulót rendeztek. A ZTE KK előbb – szűken ugyan, de – kikapott idehaza a Körmendtől, majd szombaton a Kaposvárt szintén szorosan verte idehaza. Az nem lehet kérdés, hogy a két ellenfél közül a vasiaké az erősebb együttes. Mindezt csak amiatt érdemes megjegyezni, mert ez alapján talán simább győzelemnek kellett volna következnie. Az, hogy nem így lett, elsősorban a Kaposvárnak köszönhető, amely az első negyed után sokkal összeszedettebben és persze jobban kezdett el kosárlabdázni.

Nikola Lazics, a vendégek mestere a meccs után kissé dohogott, hiszen ő is érezte: győzelmi esélyt szalasztott el együttese. Ugyanakkor hozzátette: az első fordulóban Kecskeméten győztek, ami részükről nagy fegyverténynek minősült. Egerszegen kikapni pedig Somogyban sem jelent tragédiát. Úgy maradt végig szoros a találkozó, hogy a ZTE KK nagy fölényben volt a lepattanók terén, támadólepattanóból például kétszer annyit szerzett, mint ellenfele. Ez alapján simább is lehetett volna a győzelem, de Teo Cizmic, az egerszegiek vezetőedzője most elsősorban a sikernek örült. Mint kiemelte: ez nagyon kellett most csapatának, hogy nyugodtabban tudjon készülni a folytatásra.

Már szombaton, a mérkőzésen is téma volt az új beléptetési rend, hiszen pár perccel a kezdés előtt is még hosszú sorok kígyóztak a pénztár előtt. Nyilvánvaló, hogy mindez nem ideális, így Stárics Kornélt, a ZTE KK ügyvezetőjét kérdeztük arról, hogy változtatnak-e a jegyvásárlási rendjükön. Fognak.

– Természetesen mi is tapasztaltuk, hogy a pénztárnál sorok alakultak ki, így a következő hazai mérkőzésünk előtt újra két pénztár fog üzemelni – szögezte le gyorsan a klubvezető. – Annyit tennék ehhez hozzá, hogy a Körmend elleni meccs előtt, jóllehet többen voltak, nem tapasztaltunk hasonló tumultust. Szóval, a következő meccsen már két pénztár üzemel, ám továbbra is arra kérjük szurkolóinkat, hogy éljenek honlapunkon az online vásárlás lehetőségével. Elsősorban a drukkereink kényelme érdekében hoztuk létre ezt, és azt gondolom, hogy egyre többen élnek is majd vele.

A ZTE KK szombaton idegenben folytatja: Teo Cizmic csapata Kecskemétre látogat.