A kanizsaiaknál most minden kifele pattan

NMég szeptember elején a tihanyiak­nál előállt vírushelyzet miatt az első fordulóból elmaradt találkozóját pótolta a Nagykanizsai Futsal Club az NB II Nyugati csoportjában, és a dél-zalaiak negatív szériája legutóbb sem szakadt meg.

Nagykanizsai Futsal Club– Tihanyi FC 2-3 (1-2)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Héra.

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Kollár, Horváth E., Szőke Á., Vittman. Csere: Joó (kapus), Bogyó, Csavari, Horváth M., Fujsz. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Horváth E. (10.), Kollár (36.), illetve László G. (6., 27.), Tóth D. (15.).

Kiállítva: Vittman (25.; NFC).

A vendégek nem kezdtek megilletődötten, így ők jutottak vezetéshez, ugyanakkor a hazaiak addig szorongattak, amíg góllá érett fölényük a 10. percben Horváth Elemér révén. Továbbra is a kanizsaiakról szólhatott volna a ­meccs, de a helyzetek kimaradtak, a Tihany pedig ismét előnybe került. A második húsz percben ment továbbra is előre az NFC, ugyanakkor egy büntetőt a TFC váltott gólra, s emellett Vittman Ádám is a kiállítás sorsára jutott. Az izgalmak az elkövetkező percekben is csak fokozódtak, s Kollár Péter szépítése után még minden esély megvolt a pontszerzésre, igaz, a meccsen több találat már nem esett.

Bagó Gábor: „Úgy néz ki, mostanában nem áll mellénk a szerencse. Rengeteg helyzetet dolgozunk ki, de ezeket sorra ki is hagyjuk, sajnos. Tavaly, amely labdák befelé pattantak, most mindegyik kifelé jön. Végig nyomás alá helyeztük ellenfelünket, akik a mérkőzés 90 százalékában 10 méteren védekeztek, emellett a kapusuk is remek napot fogott ki, hiszen szinte minden lövésünket hárította. Úgy tűnik, szinte mindent az alapoktól kell újrakezdenünk, mivel a játékoskeretünk kicserélődött. Dolgozunk tovább, viszont idő kell ahhoz, hogy újra kialakuljon egy olyan egységes csapat, mint amilyen az elmúlt évben volt.”