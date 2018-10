A kanizsaiak magabiztos sikere, a ZTE NKK II. szoros veresége

A női kosárlabda Amatőr NB I második fordulóban a Kanizsai Vadmacskák SE győzött, a ZTE NKK II. kikapott.

Vadmacskák SE 58-98 (13-24, 17-22, 15-27, 13-25)

Tata, 50 néző. Jv.: Pécsi Zs., Kaposi. Kanizsa: Kovács R. 24, Sánta 6, Hegyi 12/6, Zsámár L. 34/3, Kötő 14. Csere: Gutai 4, Scheiber V. 4, Scheiber E. Edző: Farkas József.

Az első tíz perc végére már tizenegy pontos lett a kanizsaiak előnye. A második felvonásban a vendégek továbbra is jó százalékkal dobtak, és a folytatásban is. Az utolsó negyedben még jobban elhúztak Hegyi Vivienék, Kovács Rebeka remek védekezésének köszönhetően ebben a szakaszban is egyértelmű volt a kanizsaiak fölénye. Az egész kanizsai csapat dicsérhető játékáért.

Farkas József: „Kiváló egyéni teljesítményeknek köszönhetően arattuk a mostani szezonunk első győzelmét.”

ZTE NKK II.–MTK II. 61- 67 (15-22, 16-16, 12-10, 18-19)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Esztergályos, Tóth K. ZTE II.: Kovács C. 2, Preisinger 12, Kaj 2, Böcskei 12, Horváth Fanni 15. Csere: Czigány 8, Horváth Fruzsina 9, Csarankó 1. Edző: Horváth Zsófia.

Kezdeti hátránya után felzárkózott a ZTE NKK II. és teljesen nyílt lett a mérkőzés. A 35. percben még egyenlő volt az állás (52-52), de végül az MTK II nyerte meg a találkozót.

Horváth Zsófia: „Többször is nagyobb gödörből másztunk ki és ennek nagyon örülök. Sajnálom, hogy nem társult ehhez a teljesítményhez győzelem.”