A Kanizsai VSE pólósai negyedszer is nekigyürkőznek a feljutásnak

Több mint két hónap telt már el azóta, hogy a Kanizsa Vízilabda SE OB I B-s vízilabda együttese alulmaradt egy kurta pontvadászat osztályozóján az első osztályért, de a csapatnál eltökéltek a továbbiakat illetően és eszükben sincs feladni álmaikat.

A második vonal egyik élcsapatának számító kanizsai vízilabda-legénység mostani terveiről a gárdát működtető gazdasági társaság ügyvezetője, Balázs László beszélt.

– Rögtön hadd szögezzem le, a legutóbbi, KSI elleni sikertelen osztályozónk ellenére is az OB I-re törekszünk – fogalmazott az elöljáró. – Ebben a város is támogatásáról biztosított bennünket. A szeptember végén rajtoló OB I B-s bajnokság kissé változik, a lényege az, hogy a teljes mezőny résztvevői oda-vissza játszanak majd egymással. A pontvadászat élén záró gárda azonban nem automatikusan kerülhet fel a legjobbak közé, hanem az élvonal létszámának csökkentése miatt az OB I 14. helyezettjével játszhat a legfelső osztályért.

Balázs László nem tagadta, a legutóbbi alkalommal volt a legnagyobb esély az első ligára. Hiányérzetük bizonyos mértékig joggal akadhat a június végi történtek apropóján.

– Az előző idény sajnálatos lezárása is szomorú volt, aztán az a hónapokkal későbbi ráadás a két OB I B-s gárda számára már-már extrém helyzetet teremtett. Játékosaink hónapokig víz nélkül maradtak, ugyanakkor, amit nyertünk a párharccal, az sem semmi… Nem mindig látni ennyi embert vízilabda-mérkőzéseken. Az oda-visszavágós csatározás keretében a kétezer, majd az 1500 néző, azt hiszem, nem igényel külön kommentárt. A második találkozón a kanizsai szurkolók még inkább kitettek magukért, úgy vélem, Kanizsán van létjogosultsága a sportágnak.

A miként tovább kérdése a nyári hónapokban konkrét cselekvést vont maga után.

– A vízilabda támogatottsága városunkban egységes, és ebbe mindenkit beleértek. El kell ismernem persze – a korábbi hónapok történéseiből is adódóan –, hogy fizetéscsökkentésre kényszerültünk. Az új kontraktusok már ennek jegyében köttettek, a célunk az volt, hogy a keretet, amennyire lehetséges, együtt tartsuk!

S akkor a továbbiakról, melyek már a szeptember végi rajt jegyében is fontosak lehetnek.

– Csapatunk augusztus közepén kezdte a felkészülést a következő idényre. Tizenkilenc fős kerettel számolunk és az edzések túlnyomó része a fővárosban lesz továbbra is. Decemberig napi egy edzéssel kalkulálunk, onnan értékeljük a továbbiakat a mezőny erősségének ismeretében is. Bendes Viktor, Mocsári Máté, Salamon Attila, Szilágyi Attila, valamint Szilvasán Patrik távoztak a klubtól, az érkezők között pedig Balaska Dánielt a BVSC-Zuglóból, Kalanovics Balázst Tatabányáról, Leposa Dávidot a KSI-ből, Szávai Károlyt a Dunakanyar Leányfalu gárdájából köszönthettük, a kanizsai utánpótlásból pedig Kovács Ábel, Vékási Máté, valamint Vlaszák Flórián kerülhetett fel a felnőttkerethez. Bízunk abban, hogy az egyesületnek minden szinten és fórumon meglesz a támogatottsága és sorozatban negyedszer is nekifutunk az OB I-es tagságnak.