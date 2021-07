A kanizsai városházán köszöntötték Molnár Flórát, valamint Varga Dominikát

Két, a kanizsai sportéletben komoly nyomot hagyó úszót is köszöntött a város, amikor Molnár Flórát, valamint Varga Dominikát láthattuk közösen – és úszódressz helyett ezúttal civilben – a kanizsai városházán.

A Dél-zalai Vízmű SE 2016-os olimpikonja, Molnár Flóra, valamint az idei úszó Európa-bajnokságon szerepelt sprintere, Varga Dominika ugyan egy szimpla nyári napon voltak hivatalosak az ünnepségre, ugyanakkor edzőjük, Polgár Sándor társaságában fontos információkat oszthattak meg a nyilvánossággal.

– Az Amerikai Egyesült Államokban idén végeztem kémia szakon, emellett dietetikusi szakirányon is folytattam tanulmányokat – fogalmazott Molnár Flóra, a riói olimpiai játékokon a kanizsai klub úszójaként szerepelt sportoló, aki 2017-től élt és tanult az USA-ban. – Most nagyon úgy tűnik, hogy az úszás világától is távolabb kerültem talán egy időre, s azt hiszem, ezúttal már azt is elárulhatom, miért. Nos, babát várok, tehát az életem is gyökeresen megváltozik, így más élvez prioritást az elkövetkezendőkben.

Varga Dominika az utóbbi években is egyre markánsabb teljesítménnyel és eredményekkel jelentkezett a nagykanizsai úszósportban. Elmondható hát, hogy Polgár Sándor kezei alatt mind kiforrottabb úszást nyújtott a sprintszámokban.

– 2017-ben kerültem a kaposváriaktól Nagykanizsára, és ezekben a hetekben nekem a sportpályafutásomban következhet be komoly változás – hangzottak Varga Dominika gondolatai. – Az amerikai lehetőség helyett immár a fővárosi vonal élvez előnyt, ez pedig azt jelenti, hogy július végén elköszönök a kanizsai egyesülettől. A budapesti lehetőség esetében nem is az új klub, hanem inkább az edző személye lesz az elsődleges.

A két sportolót Bizzer András alpolgármester köszöntötte, a DZVSE elnöke, Korcsmáros András pedig ajándékot adott át nekik.