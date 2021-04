A kanizsai Varga Dominika is bekerült az Eb-csapatba!

Örömteli hírről számolt be Polgár Sándor, a Dél-zalai Vízmű SE úszóinak edzője, hiszen tanítványa, Varga Dominika 50 m pillangón a magyar úszóválogatott tagja lesz a májusi, budapesti rendezésű Európa-bajnokságon.

A múlt héten zajlott az úszók 123. országos bajnoksága, és mint beszámoltunk róla, Varga Dominika az 50 méteres pillangóúszásban 26,84 másodperccel ezüstérmet szerzett. Mindössze 7 századmásodperccel maradt el az Eb-szinttől (26,77), azonban az úszószövetség elnökségi ülése után az a döntés született, hogy a kanizsai úszó is képviselheti a magyar színeket a budapesti Eb-n.



-Az edzőbizottság és a szövetségi kapitány is úgy ítélte meg, hogy Dominika folyamatos fejlődésére tekintettel megkapja ezt a lehetőséget annak ellenére, hogy elmaradt egy kicsivel az Eb-szinttől – mondta el lapunknak Polgár Sándor. – Óriási elismerés ez. Titokban reménykedtünk abban, hogy az ob-n sikerül megúszni a kiküldetési szintet, de kicsivel elmaradtunk tőle. A fejlődés így is kézzel fogható, hiszen a decemberi ob-n még 27,09 másodperces időt úszott Dominika, ahhoz képest a mostani ideje hatalmas fejlődést takar. Ám, ahogy dolgoztunk, egyre motiváltabb lett és engem is ő motivált. Novemberben tüdőembóliát kaptam, egyedül edzett, majd segítőmmel, Böröcz Martinnal, aki egykori tanítványom. Az edzésterveim alapján készültek, majd január végétől már én is csatlakozhattam hozzájuk. A technikáján és a rajtján is sokat javítottunk, és szerencsére a hét végenként a zalaegerszegi uszodába is átjárhattunk.

A budapesti Európa-bajnokságot május 10-23. között rendezik.