A Kanizsai Vadmacskák SE kadet kosarasai két fronton álltak helyt

A Kanizsai Vadmacskák SE kadet női kosarasai számára emlékezetes marad a 2019–2020-as szezon, hiszen nem kevés olyan csapatot győztek le és előztek meg a csonka bajnokságban, melyek akadémiai, fogalmazzunk így, úgymond kiemelt státusszal bírnak.

– Érdemes ám lányaink teljesítményére is odafigyelni, mert nagyon nagyot mennek, számos szép győzelmet könyvelhetett már el a palánkok alatt ez a korosztályunk – mondta még hónapokkal ezelőtt egy beszélgetés alkalmával Gábor Erzsébet, a női kosárlabda nagykanizsai motorja. – Ismer engem, tudja milyen munkamódszerekkel dolgozom, szóval nem akarom őket agyondicsérni, nem vagyok olyan, aki ezt teszi, de… El kell ismerni, a lányok úgy szerepelnek remekül, hogy igazából két bajnokságban kell bizonyítaniuk.

Nos, akkor lássuk, miként is alakult ez a kissé furcsa idény, melyet Fuisz Viktóriával, az együttes edzőjével elevenítettünk fel.

– Az alapszakaszban a soproni kosárlabda-akadémia, a győri akadémia, a PVSK Nemzeti Akadémia, valamint a Rátgéber-féle NKA akadémia csapatát is legyőztük – kezdte a tréner, aki aktív játékosként csapattársa a Kanizsai Vadmacskák második vonalbeli egységénél jó néhány kosarasának. – Az említett eredménysorral első helyen jutottunk tovább a csoportunkból és a következő körben, amiből egy meccs

volt még vissza, a tabella ötödik helyén álltunk a felső házban. Az első hat amúgy automatikusan bejutott volna az országos döntőbe. Ráadásul úgy álltunk, hogy már nem is tudtak volna bennünket beérni, vagyis egyenes ágon jutottunk volna be a fináléba, mely hosszú évek óta jöhetett volna össze ismét.

Egy rutinos válasszal Fuisz Viktória lereagálta azt is, amikor arról érdeklődtünk, kiket lehetne kiemelni egyénileg a fiatalok szerepléséből…

– Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak azok a játékosok, akik az NB I B-ben is meghatározó szerepet kapnak… Azt viszont tényleg meg kell jegyeznünk, kosaras lányaink kettős terhelést kaptak és egy-egy hónap közepén érezhető volt már a fáradság, lévén mindkét bajnokságban, plusz még a középiskolájukban is meg kell(ett) felelniük.

S hogy munkálkodik-e bizonyos hiányérzet a szakvezetésben, valamint a Vadmacskák soraiban?

– Nem egyszerű erre röviden felelni – mondta Fuisz Viktória. – Igazából teljesítettük, amit kitűztünk a bajnokság elején. Ha nincs vége a bajnokságnak, akkor az országos döntőbe jutunk, s ha ezt vesszük, akkor azért nem lett volna rossz ott is megmutatni tudásunkat. Ám rajtunk kívül álló okok miatt ezúttal a bajnokság zárása elmaradt, hiszen mindenki számára az egészség a legfontosabb. Mindenesetre kosárlabdázóinknak elmondtuk, hogy az eredményeikre büszkék lehetnek és lesz még sok nagy mérkőzés a pályafutásuk során, melyeken bizonyíthatnak.