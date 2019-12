A Kanizsai Vadmacskák SE: 30-0-val kezdtek – fölényes siker a vége

NAGYKANIZSA A Kanizsai Vadmacskák SE amatőr NB I-es kosárlabda-együttese idegenben, a Tatai SE otthonában aratott nagy különbségű győzelmet a bajnokság 8. fordulójában. Ezzel a sikerrel a Gábor Erzsébet vezette csapat a Zöld csoportban a negyedik helyre lépett elő.

Tatai SE–Kanizsai

Vadmacskák SE 53-129 (10-44, 20-30, 10-28, 13-27)

Tata, 50 néző. Jv.: Kaposi, Magyari.

Kanizsai Vadmacskék SE: Fuisz 32/3, Baa D. 24/3, Zsámár P. 14, Bánhegyi B. 13, Füredi 2. Csere: Budai D. 26, Horváth L. 8, Csuha 4, Bánhegyi D. 6. Edző: Gábor Erzsébet.

Mondhatni repülőrajtot vettek a kanizsai kosaras hölgyek a tatai bajnoki mérkőzésükön, hiszen az 5. percben 30-0-ra (!) vezettek. Két Zsámár Panna-dupla mellett ebben az időszakban csak Fuisz Viktória és Baa Dominika ért el kosrakat. Később Budai Dorina is rákapcsolt, így gyakorlatilag már az első tíz percre el is dőlt a találkozó. A folytatásban ugyan kiegyenlítettebbé vált a játék, de ehhez az is hozzátartozik, hogy az eddig kevesebb játéklehetőséghez jutó nagykanizsai játékosok is pályára léphettek, hiszen a szakvezetés számukra is biztosított játékperceket.

Nagyszünet után tovább nőtt a két csapat közötti különbség, a mérkőzés ezen szakaszában Budai palánk alatti játékát lehet kiemelni, valamint – a 100. dél-zalai pontot is dobó – Fuisz ponterősségét. A záró negyedben sem sokat változott a mérkőzés képe, mellyel a KVSE a negyedik helyre lépett előre csoportja tabelláján.

Gábor Erzsébet: „Úgy érzem, nem volt kérdéses a győzelmünk, és annak is örülünk, hogy számos játékosunk ponterősen kosarazott a tatai bajnokin.”

Jók: Baa, Budai, Fuisz, Zsámár P.