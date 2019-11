A kanizsai futsalosok pénteken rangadót játszanak itthon

A futsal NB II. Nyugati csoportjának 12. fordulójában váratlan vereséget szenvedett a Kanizsa.

REAC–Nagykanizsa Futsal Club 5-2 (3-2)

Csömör, 50 néző. Jv.: Tamás.

NFC: Szakmeiszter Á. – Kollár P., Fujsz R., Schuller, Szakmeiszter J. Csere: Simon M. (kapus), Bogyó, Őri M., Koronczai. Edző: Bagó Gábor.

A zalai gólszerzők: Szakmeiszter J. (18.), Bogyó K. (19.).

Éles volt az első félidő, melyben a hazaiak elhúztak három góllal, de a Kanizsa huszáros hajrával felzárkózott. A második 20 percben azonban a zalai csapat játékának már nem volt ritmusa, így az Érd után újabb, a középmezőnyhöz tartozó együttestől szenvedett vereséget az együttes.

Bagó Gábor: „Nem csak sérüléshullám sújt minket, de hullámvölgybe is kerültünk és a kettő valószínűleg összefügg. Erre a vereségre ugyanakkor mindez nem mentség, mert alapvető technikai hibák sokaságát követtük el és mentális problémák is előjöttek. A szezon első felében magasra tettük a lécet, és most igazán nagy összefogás kell, hogy visszataláljunk a bajnokság elején látott önmagunkhoz.”

Pénteken igazi rangadó következik, hiszen 20 órai kezdettel a tabellán 2. NFC az éllovas TFSE-t fogadja.