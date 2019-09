A kanizsai futsalosok késtek ugyan, de simán nyertek…

Az NFC NB II-es futsalcsapata ezúttal idegenbe utazott, és a Bábolnán rendezett találkozójáról elhozta a három pontot, mellyel maradt is a Nyugati csoport táblázatának második helyén.

SZC FC Győr –Nagykanizsai Futsal Club 1-5 (0-3)

Bábolna. Jv.: Vass I. (Héra, Bíró).

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Bogyó, Kollár P., Schuller, Koronczai. Csere: Simon M., Fujsz R., Szalai D., László D., Szakmeiszter J. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Németh F. (40.), illetve Szakmeiszter J. (4., 10., 24.), Schuller F. (19.), Fujsz R. (40.)

A csoportjukban immár a közvetlen élbolyhoz tartozó kanizsaiak Bábolnára látogattak, és a házigazda legénység ellen jó eséllyel pályáztak az újabb pontszerzésre, sőt a győzelemre is. A dél-zalaiaknál bemutatkozott egy új szerzemény Fujsz Richárd személyében, aki nem is oly’ rég még a ZTE FC NB II-es csapatában is szerepelt, illetve a Pécsi MFC-ben is játszott. A még mindig csupán 22 esztendős labdarúgó innentől már futsalos is. A kanizsaiak ugyan kicsit késve érkeztek meg a találkozó helyszínére, de ez nem zökkentette ki őket a ritmusukból, és az első félidőben háromgólos előnyt szereztek. A második játékrészben ugyan vettek már vissza az iramból, de sikerüket nem fenyegette veszély, mi több, még az új igazolás, Fujsz is beköszönt a találkozó végén.

Bagó Gábor: „Az egész mérkőzést kontroll alatt tartottuk, nagyon szép támadásokat vezettek játékosaink, és kellőképpen agresszívan védekeztünk. A második félidő nyolcadik percénél az ellenfél levitte a kapusát, amit remekül védekeztünk ki, és csak az utolsó másodpercben kis-büntetőből kaptunk gólt. Külön öröm számunkra, hogy új igazolásunk, Fujsz Ricsi az első bajnoki meccsén nálunk rögtön betalált és meggyőző teljesítményt nyújtott, egyben gratulálok a fiúknak.”