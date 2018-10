A kanizsai futsalosok csak szorossá tudták tenni idegenbeli mérkőzésüket

A Nagykanizsai Futsal Club szezonbeli második idegenbeli találkozójára utazhatott el, amelynek helyszíne ezúttal Pécs volt, és csakúgy, mint a második fordulóban Alsóörsön, ezúttal is 3-2-re kapott ki.

PTE PEAC R-BUS–Nagykanizsai Futsal Club 3-2 (1-1)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 70 néző. Jv.: Borbás (Bereczki, Minda)

Nagykanizsa: Szőke R. – Horváth E., Nagy T., Schuller, Szakmeiszter J. Csere: Szakmeiszter Á. (kapus), Losonczi, Koronczai, Szalai D., Kollár, Novák L., Pesti A., Budai L. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Varga T. (3.), Huszty (22.,25.), illetve Nagy T. (1.), Szakmeiszter J. (29.).

A nagykanizsaiak még az elmúlt héten „lemondták” csengeri Magyar Kupa-mérkőzésüket, a bajnokság legutóbbi fordulójában pedig Pécsre voltak hivatalosak.

A helyieket az NB II-es futsalmérkőzés túlzottan nem hozta lázba, pedig a 3. percre már két találatot is láthattak volna azok, akik ezúttal távol maradtak a találkozótól. A gólváltás után a tabella középmezőnyében tanyázó csapatok taktikai csatájának lehettek tanúi a jelenlévők, s ugyan egyik fél tartós fölényéről sem beszélhettünk a találkozó kapcsán, a kanizsaiak megmozdulásaiban is volt veszély.

Szünet után szintén érvényesült a gyors gól elve, csak éppen abban az időszakban kizárólag a hazaiak találtak be. Nem sokkal később még egy gólt „berámoltak” a házigazdák, így már kettővel vezettek (3-1). Nyugodtabbak lehettek a vendéglátók, a nagykanizsaiak pedig kissé lassan szövögették támadásaikat, amikor náluk volt a labda. Persze, az is a futsal sajátosságai közé tartozik, hogy akár biztosnak nevezhető előny is könnyen elolvadhat, ahogy ez történt a pécsi összecsapáson is. Szakmeiszter János szépítése után (3-2) még bőven volt idő újabb gólokat szerezni, csak éppen már egyik fél sem tudott eredményes lenni, Ami egyben a baranyai „egyetemisták” sikerét jelentette, a kanizsaiak pedig bánhatják, hogy nem szereztek pontot.

A Nagykanizsa FC jelenleg hat forduló után a 7. helyen áll a Nyugati csoportban. Következő mérkőzését hétfőn, 20 órától hazai környezetben, a Zsigmondy-csarnokban vívja, amikor a piliscsabai PAFC lesz a vendége.

Bagó Gábor: „Sok kontralehetőségünk volt a találkozón, ezekkel viszont nem tudtunk élni, amit a Pécs meg is büntetett. Szurkolóinknak viszont köszönjük, hogy elkísértek és mindvégig biztattak bennünket.”