A kanizsai fiatalok két pontja bronzot ért Olaszországban

Négy­csapatos tornán vett részt az FC Nagykanizsa U14-es labdarúgócsapata Olasz­országban.

A vendégségnek előzménye is volt: tavaly a talján fiatalok látogattak Nagykanizsára. A kapcsolat a zalai fiatalokkal foglalkozó Rácz Szabolcs jóvoltából bontakozik.

Bassano del Grappa városába utazott a nagykanizsai legénység, amely a Pove del Grappa városrész két csapatával, illetve a németországi TSV Landsberg 1882 egyesületének fiataljaival vetélkedett körmérkőzés keretében.

– Kitettek magukért a házigazdák, még a városvezetők is fogadták a résztvevőket – mondta a Sáskák színeiben még focizó Rácz Szabolcs. – A tornán túl újabb sportkapcsolatok is nyílhatnak, hiszen a németek is meghívtak minket, illetve a romániai Arad városának futballutánpótlásából is szereztünk kint később hasznosítható kapcsolatokat.

A kanizsai csapat edzője, Cs. Horváth Gábor átvéve a szót elmondta, hogy ifjú gárdájuk nem vallott szégyent, hiszen három 35 perces találkozót vívtak, két döntetlent s egy vereséget jegyezve, ugyan­akkor ezzel az eredménysorral is érmet érdemeltek ki.

A kanizsaiak eredményei: Football Valbrenta U15–FC Nagykanizsa 2-2. A kanizsai gólszerző: Horváth Áron (2). Football Valbrenta U14–FC Nagykanizsa 0-0. FC Nagykanizsa–TSV Landsberg 1-2. G.: Mismás Dávid.

Az FC Nagykanizsa két pontjával bronzérmet szerzett, illetve különdíjat vehetett át a házigazdáktól a csapat legjobb játékosa, Sámi Bálint.