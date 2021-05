A kanizsai fiatalok kerékpározását segítik

Miután az Éljen VárosuNK! Egyesület frakciója már nem először támadja az önkormányzatot azzal, hogy egy titokzatos csömöri alapítványon keresztül szivattyúzza ki a közpénzt a városból, ideje tiszta vizet önteni a pohárba – kezdte sajtótájékoztatóját a minap Balogh László polgármester.

Balogh László elmondta: a „titokzatosnak” nevezett csömöri alapítvány pontos neve Magyar Kerékpársport és Utánpótlás Alapítvány, melynek tevékenysége és célkitűzése a kerékpársport megszerettetése a fiatalokkal, és a tehetségek felkarolása. Az alapítvány kuratóriumi elnöke Valter Tibor 16-szoros magyar bajnok, az országúti szakág szövetségi kapitánya, aki több alkalommal az év edzője és a legeredményesebb csapat vezetője is volt. Valter Tibor történetesen annak a Valter Attilának az édesapja, aki most a Giro d’Italia olasz körversenyen szerepel, és a magyar országúti kerékpársport eddigi legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy napokon keresztül vezette az összetett versenyt. Valter Attila is egyike azoknak, akik az alapítvány által folytatott utánpótlásképzésből kerültek ki.

– A Magyar Kerékpársport és Utánpótlás Alapítvány a Kanizsa14 Egyesülettel közösen Nagykanizsán utánpótlás-nevelő programot kívánt indítani 3–6. osztályos kanizsai gyerekeknek, amihez 10 millió forintos önkormányzati támogatást kapott a szervezet – folytatta Balogh László, és hozzátette: sajnos a pandémia időlegesen felülírta az elképzeléseket, de a pénz nem veszett el, jelenleg is megtalálható a csömöri alapítvány számláján, hiszen ezt a támogatást csak és kizárólag a kanizsai gyerekek kerékpározására költhetik el. Emellett az alapítvány támogatta a Limitless XCO Nagykanizsa csapat felkészülését és versenyeztetését, többek között ennek köszönhető, hogy a csapat kiemelt eredményességgel zárta a 2019-es szezont.

A csapat meghatározó a hazai versenyrendszerben, tagjai rendszeresen dobogón végeznek a hazai kupafutamokon. Kerékpárosai 27 érmet szereztek a 2019-es versenyszezonban. A 2019-es eredményeik között 5 országos bajnoki cím, 1 ezüst- és 1 bronzérem is van.

Balogh László jelezte: tudomása szerint a csömöri alapítvány – melynek Nagykanizsán is van telephelye – a HACSuNK által meghirdetett uniós forrásokra is pályázatot nyújtott be, hogy további kerékpáros programokkal, rendezvényekkel népszerűsítse a sportágat a kanizsai fiatalok körében, de ahogy az önkormányzati támogatás, úgy az uniós forrás is csak a megadott célokra használható fel.

– Az ÉVE-frakció rendszeresen úgy próbálja beállítani a csömöri alapítványt, mintha az valami fantomszervezet lenne, és rajta keresztül folyna el a kanizsai adófizetők pénze, holott ez egyáltalán nem igaz – szögezte le Balogh László, aki hozzátette: bár a baloldali koalíciótól sok minden kitelik, de ez alantas támadás és csúsztatás a részükről.