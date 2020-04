A kanizsai bunyósok is bíznak a májusi folytatásban

A Kanizsa Box Klub ökölvívóinál is zajlik az élet, ahogy azt az egyesület vezetőedzője, a még Nyíregyházán tartózkodó Tóth László elmondta, az egyéni edzéstervek mellett természetesen a modern technika segítségével is tartják a kapcsolatot a versenyzőkkel.

A Kanizsa BK-nál nyílt titok, hogy a női boksznak is a lehető legnagyobb teret szeretnék biztosítani, és most kell csak igazán odafigyelni rá.

Szüsz Cintia már csak azért is eltökélt, hiszen a korosztályos válogatott kerettagság jelzi, hogy egy szintet már „megütött”.

– A napjaim lehet, hogy egyhangúnak tűnnek az ökölvívás szempontjából, de azért csinálom, hogy az újrakezdés semmifajta zökkenőt ne okozzon – mondta el Szüsz Cintia, aki már számos nemzetközi megmérettetésen vehetett részt a magyar női utánpótlásválogatott tagjaként is. – Reggeli tornával kezdek erős átmozgatással, később egy laza kötelezéssel és árnyékboksszal folytatom, aztán jöhet egy kis kocogás. Délután négy óra körül ismét a sport kapja a főszerepet a napi programban, ugrókötelezés, zsákolás, és ütéskombinációk vannak a programban. A végére erősítő gyakorlatok, technikai dolgok javítása, a gyorsaság csiszolása és hasonló dolgok maradnak, egy a lényeg, változatos edzésekkel próbálok ebben a helyzetben is formában maradni.

Egy házzal arrébb Horváth Mirabella sem szeretne ­lemaradni, hiszen azt Tóth László edző elmondta, amennyiben az egészségügyi előírások betartása mellett számukra engedélyezik, májusban már csoportos foglalkozásokat is tartanának az egyesületnél.

– Amikor megtudtam, hogy otthon kell edzenünk, egyáltalán nem örültem neki – kezdett bele Mirabella. – Szerencsére édesapámnak köszönhetően végül megtaláltam a legjobb helyet, ahol azóta is tréningezni tudok, ráadásul a teremből kaptam egy zsákot Tóth László trénerünknek köszönhetően. Az edzés egyénileg történő megoldása az elején kicsit nehéz volt, de aztán belejöttem, főleg úgy, hogy azért kapunk edzéstervet. Később már én is állítottam össze magamnak tervezetet, melyben szerepel például 20 perc zsák, amit már feljebb is tornáztam harmincra, és remélem, még ezt a penzumot is lehet emelni. Mindennek a lényege, hogy 10 perc zsák után erősítés jön hasra, fenékre, felsőtestre, lábra, éppen amelyik jön 30 másodpercben, majd ismét egy tízperces zsákos fejlesztés. Persze van, amikor csak zsákolok vagy futok, esetleg erősítek, sajnos másra nagyon nincs alkalmam, de ha lesz, akkor a mostani időszakba igyekszem azt is beépíteni. Igyekszem rendesen edzeni és mindent jól megcsinálni, így szinte mindennap megyek, kivéve, ha nagyon sok a tanulnivaló, viszont akkor is próbálom pótolni másnap.

Immár május lett tehát a remény hónapja, és ez még akkor is igaz, ha tisztában vagyunk vele, arról még korai lenne írni, vajon ökölcsatákat a ringben mikor rendezhetnek…