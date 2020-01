A Kanizsai Birkózó SE-t a három Egyed testvér képviselte a válogatón

Pécsett rendezték meg az év első birkózóválogató versenyét, ahol a februári, római Európa-bajnokságon való indulásért küzdöttek a mezőny tagjai. A Kanizsai Birkózó SE-t a három Egyed testvér képviselte.

A KBSE vezetőedzője, Szatmári Zsolt elmondta: az 50 kilogrammos Egyed Zsanett és a 65 kg-os kategóriában érdekelt Balázs győztes küzdelmei életben tartották a kanizsai Eb-reményeket.

– Mindketten szoros csatában, a későbbi győztestől kaptak csak ki a viadalon, ám a bronzérmekért vívott harcban sikerült a riválisok fölé kerekedniük – mesélte a tréner. – Balázs szinte az egyetemi vizsgáiról érkezett a versenyre, melynek során sikerült legyőznie azt a Kiss Károlyt, aki az utóbbi években rendre „elhalászta” előle a nemzetközi utánpótlás-viadalokon való indulás jogát. De Zsanett bronzérme is nagyon szépen csillog, hiszen ápolóként több műszakban dolgozva vállalta be ezt a megmérettetést is.

A viadal harmadik kanizsai résztvevője a 74 kg-os Egyed Dániel volt.