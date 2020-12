A Kanizsa VSE pólósai nem hibáznak

Hibátlan mérlegét tovább folytatta a Kanizsa Vízilabda SE OB I B-s férfi vízilabda együttese, mely előbb Ceglédet, majd a bajnokság kilencedik fordulójában a VIWA-II. Kerület csapatát múlta felül a dél-zalai város uszodájában.

Ceglédi VSE – Kanizsa VSE 10-16 (2-4, 1-4, 3-5, 4-3)

Cegléd, zárt kapuk mögött. Jv.: Nóvé, Besenyei.

Kanizsa: Pelle – Kalanovics 4, Szávai, Simon 1, Kaszper G. 1, Dobay G. 5, Balaska 1. Csere: Vértes (kapus), Vadovics, Vlaszák, Solymosi 1, Fodor 2, Leposa D. 1, Balli. Edző: Ludányi Kadosa.

A hét győzelemnél tartó kanizsai vízilabdázók az egy sikert számláló Cegléd vendégei voltak, így az esélyek kétséget kizáróan a Kanizsa Vízilabda egysége mellett szóltak. Dobay Gergely és Fodor Olivér góljai ehhez meg is adták az alaphangot, s a továbbiakban is megvolt a biztos előny a vendégek számára, majd 5-3-as vezetésük után Ludányi Kadosa tanítványai meg sem álltak 9-3-ig. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó, Dobay után pedig Kalanovics Balázs lépett elő gól-felelőssé a látogatóknál.

Jók: Dobay G., Kalanovics.

Ludányi Kadosa: „Talán az a legfontosabb, hogy hoztuk a kötelezőt. A játékunk alapvetően rendben volt, csak mivel kisebb volt a „pálya”, így azért nehezebb volt érvényesülnünk, s ha hibáztunk elöl, abból gyorsabban kaphattunk gólt hátul.”

Kanizsa Vízilabda – VIWA-II. Kerület 19-13 (4-4, 6-2, 5-3, 4-4)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Truszka, Kovács S.

Kanizsa: Pelle – Vadovics 3, Kalanovics 2, Fodor 3, Balli, Dobay G. 3, Balaska 1. Csere: Leposa G. (kapus), Major 2, Solymosi, Kaszper G., Leposa D. 1, Szávai 4, Kovács Á. Edző: Ludányi Kadosa.

Az idei szezonban eddig nem sokszor fordult elő az, hogy a kanizsai vízilabdázók ellen a rivális vezet, ez a legutóbbi forduló mérkőzésén ráadásul a nyitó negyedben nem is egyszer fordult elő Nagykanizsán. Az eredmény persze végig szorosan alakult. 5-4, valamint 6-5 után lódult meg kissé a Kanizsa Vízilabda csapata, onnantól már a listavezető vette kezébe az irányítást. Vadovics Ákos ekkor háromszor is jó pillanatban volt eredményes, valamivel később Fodor Olivér duplázása pedig már a tekintélyes előny „konzerválását” jelentette. A meccs zárásaként Szávai Károly gólja a legeredményesebb hazai játékos titulusához „vezetett”: azzal jutott négy találatig a találkozón.

Ludányi Kadosa: „Gólzáporos meccs volt, az biztos. Tartom, a védekezésre még mindig jobban oda kell figyelni, igaz, az elmúlt években, ha hátul rendben is voltunk, felkerülnünk nem sikerült. Jelen helyzetünket tehát nyugodt szívvel aláírnám, ha az idény végén fel tudnánk jutni…

Jók: Szávai, Fodor, Vadovics.