A Kanizsa Vízilabda SE pólósai nagy terveket szőnek

Szombaton a Kanizsa Vízilabda SE OB I B-s férfi felnőttcsapata is megkezdheti szereplését a bajnokságban, a kanizsaiak 17 órától rögtön az előző szezonban OB I-es szombathelyi AVUS-t fogadják.

Mint az ismert, Ludányi Kadosa legénysége június végén még osztályozót vívhatott az OB I-es tagságért, a KSI SE együttese azonban szoros párharc közepette harcolta ki ellene a legfelső osztálybeli tagságot. Szombaton délután tehát a volt OB I-es, a mostani szezont – a vírushelyzetből is fakadóan – anyagi nehézségek miatt a legmagasabb ligában nem vállaló Szombathely lesz az ellenfél, akiknél a hírek szerint az edzések száma gyakorlatilag maradt az OB I-beli…

– Mi az új helyzet szerint ennek mondhatni a felét tréningezzük, ennek ellenére szeretnénk, ha nem lenne lefutott számunkra az előttünk álló szezon – vázolta a kanizsaiak edzője, Ludányi Kadosa. – A pontvadászat amúgy sem lesz egy sétagalopp, hiszen a csapatok oda-visszavágós rendszerben mérkőznek egymással őszi-tavaszi bajnoki szisztéma alapján, és a tabellán első lesz jogosult arra, hogy az első osztályból még ki nem esett gárdával majd osztályozót játszhasson. Így lesz tehát valamennyi résztvevőnek 22 meccse.

Akiről korábban még nem tettünk említést, ő Vértes Márk Dániel, aki kapus posztra érkezett a kanizsaiakhoz, és a hálóőr Leposa Gábor mellett lesz egy Leposa már a mezőnyben is, Dávid a KSI-től érkezett vissza Kanizsára. Kovács Ábel, Vékási Máté, illetve Vlaszák Flórián az utánpótlásból került fel az első csapathoz, és akár már ezen a hétvégén is medencébe szállhatnak bajnoki keretében.

S ha már a bajnoki találkozóról írunk, lényeges információ, hogy jelen helyzet szerint az uszodába a meccsre várják a nézőket is.

Ahogy azt a csapatot működtető gazdasági társaság ügyvezetője, Balázs László elmondta, a találkozóra bemehetnek a szurkolók, betartva a járványügyi előírásokat, így egyebek mellett azt, hogy maszkban foglalhatnak helyet a széksorokban.