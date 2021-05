A Kanizsa Vízilabda ismét az élvonalért játszhat

A Kanizsa Vízilabda OB I. B-s vízilabda-együttese két hátralévő meccsétől függetlenül immár a második vonal bajnokcsapatának vallhatja magát.

Eszterházy SC – Kanizsa Vízilabda 10-14 (2-0, 4-5, 3-4, 1-5)

Eger, zárt kapuk mögött. Jv.: Petik, Füzesi.

Kanizsa: Vízilabda: Pelle – Major 1, Fodor 2, Dobay G. 2, Kalanovics 3, Simon 2, Balaska. Csere: Leposa G. (kapus), Vadovics, Solymosi, Marnitz 4, Szávai, Dobay P. Edző: Ludányi Kadosa.

Kanizsai szempontból sporttörténeti jelentőséggel bírt a zárt kapus egri vízilabda-mérkőzés, hiszen úgymond az „egycsoportos” OB I. B, vagy éppen a rájátszásban összevont második vonal első helyén még nem végeztek nagykanizsai vízilabdázók. Egészen a hétvégi meccsükig, mely egy győzelemmel azt is jelentette Ludányi Kadosa gárdája számára: vízilabda-bajnokcsapat „született” kanizsai színekben.

Nem kezdődött jól Heves megyében a találkozó a Kanizsa Vízilabda egysége számára, mivel az Eszterházy Károly ESC igyekezett kihasználni a vendégek megingásait és egészen 6-5-ig magánál is tartotta a vezetést. Onnantól már lépéselőnybe kerülhettek Kalanovics Balázsék, s ha nem is egyszerű módon, de végül megnyerték az összecsapást.

A Kanizsa Vízilabda csapatára az előttünk álló hétvégén még egy korábbról elmaradt bajnoki pótlása vár Székesfehérváron, majd május 29-én, Dobay Gergelyék a Neptun ellen egy hazai meccsel búcsúznak a huszonkét mérkőzést felölelő OB I B-s szezontól.

Ludányi Kadosa: „Eléggé fáradtan érkeztünk a meccsre, hiszen a találkozót megelőző szünetünkben Pécsen vezényeltünk le egy mini felkészülést. Ebből talán kiderülhetett, hogy a fő célunk majd az OB I. B-t követően jöhet, ez pedig az OB I.-es osztályozó. Hogy is mondjam, testben és lélekben már inkább ott vagyunk, és várjuk is az OB I. 14. helyén végzett Debrecen elleni megmérettetést. A kondiedzések, valamint a kétkapus felkészülési meccsek vettek ki belőlünk energiát, fárasztó is volt a munka, ennek is tudható be, hogy Egerben kicsit nehezebben lendültünk bele. Örülünk persze annak is, hogy a klub történetében először OB I. B-s bajnoki címet szereztünk, ugyanakkor még vár ránk feladat.”