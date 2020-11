A Kanizsa Vízilabda csapata fontos rangadót nyert meg

A csoport eddigi legfontosabb rangadóját nyerte meg az OB I B-s Kanizsa Vízilabda SE éllovas együttese a Komjádiban: az addigi második YBL WPC-t győzték le Ludányi Kadosa tanítványai.

YBL WPC – Kanizsa Vízilabda 7-9 (3-1, 1-3, 2-2, 1-3)

Budapest, zárt kapuk mögött. Jv.: Duray, Petik.

Kanizsa: Vértes – Vadovics, Szávai 2, Kalanovics 1, Simon 2, Dobay G., Balaska 2. Csere: Kovács Á., Solymosi, Kaszper G., Fodor 2, Leposa D., Balli. Edző: Ludányi Kadosa.

Két góllal is elhúztak a férfi vízilabda második vonal idei szezonjának eddigi legfontosabb rangadóján a házigazdák, ezért is jött jól Kalanovics Balázs szépítése. Ettől függetlenül az YBL kétgólos előnnyel állt az első nyolc perc végén, a második etapban aztán Simon Ádám és Szávai Károly révén egyenlített a Kanizsa. Fodor Olivér egymás utáni két találata már a vendégek vezetéséhez is elég volt a harmadik negyed elején, a vendéglátók azonban szó sem volt arról hogy feladnák. Az utolsó felvonásban már ismét ők vezettek, Simon azonban egalizálni tudott, Balaska Dániel pedig valódi nyerőemberré vált, duplája azt jelentette, hogy a legvégén a Kanizsa Vízilabda fontos három pont birtokába jutott.

Jók: Balaska, Fodor, Simon, Szávai.

Ludányi Kadosa: „Nem a legerősebb kerettel állhattunk ki, de aki vízbe szállhatott, tudott a csapat egységességéhez pluszt adni. Ezzel tudtunk végül is győzni. Kemény meccs volt és változatos, megdicsértem a srácokat. Mintegy másfél hónapig nem ülhettem a kispadon, ez a rangadó így különösképpen fontos volt számomra is.”