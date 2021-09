A Kanizsa Pápán győzött, a ZTE II pedig Gárdonyból hozott pontot az NB III-ban

A labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának hétközi, 8. fordulójában egy-egy siker, döntetlen és vereség a zalai mérleg.

Tarr Andráshida SC–Komárom VSE 0-4 (0-3)

Andráshida, 100 néző. Jv.: Gáspár.

ASC: Kálovits – Dömötörfy, Kalamár, Czafit, Mavolo – Szabó, Kovács L. (Vass, a szünetben), Péntek (Czotter, a szünetben), Szinay (Pataky, 83.) – Czene (Bertalics, 76.), Bakó (Fábián, a szünetben). Edző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Végh (31.), Csernák (36.), Gelencsér (37.), Szileszki (82.).

Az első fél órában mindkét oldalon akadt két helyzet, a hazaiak ezeket kihagyták, a vendégek viszont egyet gólra váltottak. A Komárom átlövésből növelte előnyét, a tragikusan gyorsan megszülető harmadik találatot pedig egy elpasszolt labdával a hazaiak ajándékozták az ellenfélnek. Zalai oldalon a szünetben három cserével próbáltak frissíteni, de betalálni sajnos a folytatásban sem sikerült. Ehelyett a hajrában újabb durva egyéni hiba következett andráshidai részről, amely után a vendégek megadták a kegyelemdöfést.

Dobos Sándor: „Nem tudok mást mondani: rutin kell és sok munka, hogy eredményesek lehessünk. Kétségtelen, hogy az erősebb csapat nyerte meg az összecsapást, de hathatós segítséget nyújtottunk ehhez a Komáromnak.”

Gárdony–ZTE FC II 2-2 (2-1)

Gárdony, 100 néző. Jv.: Dombi.

ZTE: Köcse – Jóna, Kálnoki-Kis, Sebestyén, Majnovics – Szántó, Dóczi, Németh – Beke (Fehér 78. p.), Zimonyi, Papp. Edző: Bozsik József.

G.: Wágner (29.), Tóth (60.), illetve Zimonyi (20., 69.).

A vendégeknél több visszajátszó is volt az első csapat keretéből. Az első húsz perc végén megszerezte a vezetést a ZTE, de nem játszott jól a vendégcsapat. A házigazdák ezt kihasználva két kontra végén meg is fordították a találkozót. A második félidőre egészen más szellemben játszó ZTE jött ki, a vendégek átvették az irányítást. A zalaiak sorra alakították és hagyták ki a helyzeteket. A ZTE az egyenlítés után is fölényben játszott, de a gólszerzéssel hadilábon állt. A hazaiak többször is a gólvonalról tisztáztak.

Bozsik József: „Pontszerzésben előrébb tartunk, mint tavaly, de az elmúlt idénybeli hibáink megmaradtak. Helyzet­kihasználásunk miatt örülhetünk az egy pontnak.”

Pápai Perutz FC–FC Nagykanizsa 1-2 (1-0)

Pápa, 100 néző. Jv.: Kovács T.

FCN: Borsi – Horváth B., Kovalovszki, Major, Tóth G. – Szabó P., Nikics (Péntek, 71.), Bagó Be. – Vlasics (Bohata, 80.), Ekker, Lőrincz. Edző: Koller Zoltán.

G.: Oláh (8.), ill. Péntek (79., 88.).

Hogy kitörjön a negatív bajnoki szériából, a Kanizsától legalább pontszerzésre volt szükség tegnap. Ehhez képest a karakteres futballt játszó hazaiak gyorsan vezetést szereztek, a zalaiak viszont nem ijedtek meg. A második fél­időben a zalai csapat nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt az egyenlítés érdekében, ám a Pápa sokáig állta a sarat. A hajrában aztán a csereként beállt Péntek Vlasics, majd Ekker kiváló indítását is gólra váltotta, roppant fontos három ponthoz segítve csapatát.

Koller Zoltán: „Megérdemelten nyertünk. Amit elvártunk játékosainktól, illetve amit ők maguk elvárhattak saját maguktól, azt végre is hajtották a találkozón. Amit játékban elterveztünk, azt megvalósítottuk, így csak gratulálni lehet az együttesnek.”