A Kanizsa néggyel válaszolt a kapott gólra

Hétközi fordulóval folytatódott a labdarúgó NB III sorozata. A Nyugati csoport 3. fordulójában mindkét zalai együttes idegenben szerepelt, ám felemás eredménnyel. A ZTE FC II. csapat ugyanis kikapott Érden, ugyanakkor az FC Nagykanizsa együttese hátrányból fordítva ért el szép sikert a Puskás FC II. otthonában.

Érdi VSE–ZTE FC II.

5-0 (3-0)

Érd, 250 néző. Jv.: Juhász.

ZTE FC II: Köcse – Németh E., Sebestyén (Jóna), Hegedüs(Bedő), Abért, Szökrönyös D., Papp(Szökrönyös Z.), Kiss Á., Simon, Őri, Földvári. Vezetőedző Bozsik József.

Gólszerzők: Kalamár (5., 88.), Koós (14.), Farkas B. (39.), Kollega (65.).

A házigazdák gyorsan

megszerezték a vezetést, ami döntően meghatározta a mérkőzés további részét. A ZTE fiataljai mezőnyben egyenrangú ellenfelek voltak, ám a támadó harmadban egyértelműen a hazaiak voltak

jobbak. Félóra után már három góllal vezettek a vendéglátók, s ekkor eldőlt a mérkőzés. Szünet után is az érdiek irányítottak, és tovább növelték előnyüket.

Bozsik József: „Őszintén megmondom, nagyobb ellenállásra számítottam. A gyorsan bekapott gól alapvetően meghatározta a mérkőzés alakulását. A hazaiak a kapuk előtt nagyon határozottak voltak, győzelmük megérdemelt.”

Puskás Akadémia FC II.– FC Nagykanizsa 1-4 (0-0)

Felcsút, 50 néző. Jv.: Héra.

Nagykanizsa: Horváth M. – Horváth B., Papp Sz., Major, Baráth M. – Ekker (Vass Gy.), Szegleti, Szabó P., Kovács Gy., Vlasics (Kretz) – Török (Péntek). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Magasföldi (50.), illetve Horváth B. (59.), Ekker (68.), Kovács Gy. (78.), Vass Gy. (82.).

Ekker Milánék a forduló előtt szintén négy ponttal álló Puskás II. vendégei voltak. A vendégek nem kezdtek megilletődötten a felcsútiak fiataljai ellen. A vendéglátókat mintha jobban megviselte volna, hogy szerdai játéknapot is iktattak a versenynaptárba, mivel a kanizsaiak szögletekkel, pontrúgásokkal veszélyeztettek. Jó kiindulási alapról kezdődhetett tehát a második játékrész a piros-kékek számára, ehhez képest az 50. percben szabadrúgásból a Puskás szerzett vezetést: Magasföldi József csavart a rövidbe mintegy 22 méterről. Szűk tíz perccel később aztán egy kontra után nagy góllal egyenlített az FCN: Horváth Balázs bombázott a hálóba. Nem is állt le a Kanizsa és a 16-oson belül egy remek csel után Ekker Milán helyezett ballal laposan a kapuba. S ha egy üzlet beindul… A 82. percben még Vass György is beköszönt, mely el is vette a Puskás II. kedvét, egyben le is zárta a találkozót.

Koller Zoltán: „Taktikusan, okoson, szervezetten játszottunk és amit előzetesen elterveztünk és megbeszéltünk, az minden ült ezúttal. Gratulálok a játékosoknak a győzelemhez és a hozzáállásukhoz.”

További eredmények: BKV Előre–Mosonmagyaróvár 0-1, Balatonfüred–Fehérvár FC II. 0-1, Veszprém–Bicske 2-0, Nagyatád–Ménfőcsanak 1-1, Tatabánya–Pápai Perutz 1-3, III. ker. TVE–THSE-Szabadkikötő 1-0, SC Sopron–Lipót Pékség 1-1, Komárom–Gárdony 3-1. BI, KL