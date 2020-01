A Kanizsa Kék megvédte címét a Kanizsa Kupa teremlabdarúgó-tornán

Az egyik csoport küzdelmeivel még pénteken rajtolt a Zsigmondy- csarnokban a 9. Szabadics Kanizsa Kupa teremlabdarúgó- torna. A 24 csapat vetélkedése ugyanitt vasárnap este a Paksy Mogyorók diadalával zárult

A címvédő Kanizsa Kék (az NB III-as FC Nagykanizsából alakult egyik formáció) a szombati programban az elmúlt évhez hasonlóan kapott gól nélkül lépett tovább, de általában is elmondható volt, hogy a csoportküzdelmek során érvényesült a papírforma. Az eredmények. A csoport: Metaxa–Primo Pack 2-0, Transz Mix 2000–Blackburry 3-1, Metaxa–Blackburry 0-0, Transz Mix 2000–Primo Pack 4-0, Blackburry–Primo Pack 3-0, Metaxa–Transz Mix 2000 0-0.

A csoport végeredménye: 1. Transz Mix 2000 7 pont, 2. Metaxa 5, 3. Blackburry 4, 4. Primo Pack 0. B csoport: Kanizsa Kék–Curacao 3-0, Göcsej Nyomda–Arizona 3-0, Kanizsa Kék–Arizona 4-0, Göcsej Nyomda–Curacao 2-1, Arizona–Curacao 2-0, Kanizsa Kék–Göcsej Nyomda 3-0. A végeredmény: 1. Kanizsa Kék 9, 2. Göcsej Nyomda 6, 3. Arizona 3, 4. Curacao 0. C csoport: Fix Bomba–Belezna 2-1, Csicsa Beach–FC Kau 1-0, Fix Bomba–FC Kau 3-0, Csicsa Beach–Belezna 2-2, FC Kau– Belezna 2-1, Fix Bomba–Csicsa Beach 3-0. A végeredmény: 1. Fix Bomba, 2. Csicsa Beach 4, 3. FC Kau 3, 4. Belezna 1. D csoport: Kanizsa Piros–Szivacsok 3-0, Mozaik Tüzép–Pókok 2-0, Kanizsa Piros–Pókok 3-0, Mozaik Tüzép–Szivacsok 1-0, Pókok–Szivacsok 5-2, Kanizsa Piros–Mozaik Tüzép 1-1. A végeredmény: 1. Kanizsa Piros 7 (7-1), 2. Mozaik Tüzép 7 (4-1), 3. Pókok 3, 4. Szivacsok 0. E csoport: K&H Nagykanizsa–Flexibil Top 2-0, Óbuda–Kustán és Társai 4-1, Óbuda–Flexibil Top 0-1, K&H Nagykanizsa–Kustán és Társai 3-1, Kustán és Társai–Flexibil Top 3-0, K&H Nagykanizsa– Óbuda 4-1. A végeredmény: 1. K&H Nagykanizsa 9 pont, 2. Óbuda 3 (5-6), 3. Kustán és Társai 3 (5-7), 4. Flexibil Top 3 (1-5). F csoport: Szemere– Chemotox 0-0, Sasi Benz–Nilfisk 0-0, Sasi Benz–Chemotox 6-0, Szemere–Nilfisk 2-0, Nilfisk– Chemotox 3-1, Szemere– Sasi Benz 0-1. A végeredmény: 1. Sasi Benz 7, 2. Szemere 4 pont (2-1), 3. Nilfisk 4 pont (3- 3), 4. Chemotox 1. A torna egyik szervezője, Lánczos Attila (úgy is, mint az FC Nagykanizsa ügyvezetője) örömének adott hangot, hogy a kék és piros csapatuk is jól szerepelt. A kupa másik koordinátora, Gór Miklós pedig azt emelte ki, hogy a részt vevő csapatok jól láthatóan készülnek egymásból. A vasárnapi nyolcaddöntőben a Sasi Benz hetesekkel kikapott a K&H Nagykanizsától. Utóbbi pedig a folytatásban ugyanúgy döntőbe jutott, mint tavaly – a Fix Bomba elleni győztes góljuknak az elődöntőben kétszáz néző tapsolt. A másik ágról az egy évvel ezelőttinél simábban érkezett a címvédő Kanizsa Kék, bár a Metaxa elleni negyeddöntőben azért meg kellett szenvednie. A bronzmeccsen a két éve meglepetésre negyedik Szemere, illetve a Fix Bomba csapott össze, utóbbi 2-1-re nyert. A végén pedig ismétlődött a tavalyi finálé, mely a tétnek megfelelő küzdelmet hozott: a Kanizsa Kék és a K&H Nagykanizsa gól nélkül végzett a rendes játékidőben, majd büntetőkkel előbbi nyert 2-0-ra. A torna játékosa Losonczy Máté (K&H) lett, legjobb kapusnak Horváth Mártont (Kanizsa Kék) választották, a gólkirályi címet pedig tíz találattal Horváth Balázs (Kanizsa Kék) szerezte meg.