A Kanizsa hat, a ZTE II. öt nyeretlen mérkőzés után győzött újra

Tökéletes fordulót produkált a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának két zalai csapata: a 11 fordulóban mindkét együttes nyert, ráadásul kapott gól nélkül.

Előző hat bajnokiján mindössze egy pontot szerzett az FC Nagykanizsa, mely viszont vasárnap, a Gárdonyi VSC-Agárdi Gyógyfürdő otthonában négyszer is beköszönt, és így rögtön hárommal gyarapította pontjai számát. A több mint magabiztos diadal (0-4) a zalai­ak első győzelme volt augusztus 16. (és a 4. forduló) óta.

Érdekesség, hogy Ekker Milán és Béli Milán mellett a gólokat csereként pályára lépett támadók szerezték: Lőrincz Bence, valamint Péntek Adrián volt eredményes. Lőrincz esete külön történet, hiszen a játékos még február végén sérült meg a szlovéniai Nafta elleni felkészülési találkozón, miután addig a téli előkészületi találkozókon kimondottan jó formának örvendett. Igen hosszú kényszerszünet következett, hiszen gyakorlatilag hét hónap telt el, mire ismét pályára léphetett, de rögtön eredményes is tudott lenni.

A keret tagjaként ő is kipróbálhatta az új csapatbuszt, melyet mostantól az FC Nagykanizsa használ. A járgány a csapat kényelmét hivatott szolgálni, ha már a délnyugati szegletből esetenként igencsak messzire kell utazni meccset játszani. A jármű bajnoki premierje – mint láthatjuk – kiválóra sikerült, s nem kell sokat várnia az újabb kihívásra sem, hiszen a Kanizsa-legénységet a hétvégén a Bicskei TC-hez „repítheti” az autóbusz.

A fordulóban az egykor szebb napokat látott, az NB I.-ben is szerepelt Pápai Perutz vendége volt a ZTE II. csapata. A vendégeknél nem volt visszajátszó, és papíron egyértelműen az élcsoportban tanyázó hazaiak voltak a mérkőzés esélyesei. Ám a fiatal zalai csapat nem ijedt meg ellenfelétől és egygólos sikert aratott.

– Már az első húsz percben is jobban játszottunk ellenfelünknél – tekintett vissza a találkozóra Bozsik József, a ZTE fiataljainak vezetőedzője. – Bátran játszottunk, helyzeteket is kialakítottunk, amelyek azonban kimaradtak. A félidő második felében kisebb lehetőségek a hazaiak előtt is adódtak. A második játékrészben továbbra is irányítottunk, a hazaiaknak helyzete sem akadt. Szerencsére nem kellett egy ponttal beérnünk, a mérkőzés hajrájában megszereztük a győztes gólt.

Bozsik József elmondta, hogy a csapat játéka fordulóról fordulóra javul, a védekezésük is egyre stabilabbá válik. A zalaiak meglepő, de megérdemelt győzelmüknek hála felzárkóztak a csoport középmezőnyéhez.