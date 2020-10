A Honvéd vetett véget a ZTE FC jó szériájának

A Budapest Honvéd vetett véget a ZTE FC jó szeriájának, amely vasárnap délután 4-2-re győzött Egerszegen a labdarúgó NB I 6. fordulójában.

ZTE FC – Budapest Honvéd 2-4 (0-2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2716 néző. Jv.: Bognár (Georgiu, Huszár).

ZTE FC: Demjén – Tanasin (Szalai, 46.), Lesjak, Bobál D., Gergényi (Kovács B., 57). – Favorov (Koszta, 34.), Sankovic, Bedi – Vass (Szánthó, 46.), Babati (Dragóner, 57.), Könyves. Vezetőedző: Boér Gábor.

Bp. Honvéd: Tujvel – Mezghrani, Batik, Kamber, Lovric, Tamás K. – Szendrei (Tóth-Gábor K., 87.), Hidi (Baráth, 82.), Zsótér (Nagy G., 76.)- Balogh (Traoré, 76.), Gazdag (Craciun, 87.). Vezetőedző: Bódog Tamás.

Gólszerzők: Lesjak (74.), Koszta (93.), illetve Tamás K. (7.), Szendrei (29.), Balogh (48.), Traoré (85.).

Sárga lap: Lesjak (79.), Szalai (87), illetve Lovric (34.), Tujvel (74.).

Három belső védővel kezdett a Honvéd, így a két szélsővel gyakorlatilag ötvédős felállást választott Bódog Tamás, a vendégek szakvezetője. A ZTE FC a megszokott csapattal, vagyis az egy hete győztes tizeneggyel nyitott és azonnal támadott is, csakhogy avval bizonyára nem számolt, hogy két korábbi játékosa hozza össze ellene az első találatot. A 7. percben Djordje Kamber gyakorlatilag szöglettel felérő jobb oldali beadását Lovric csúsztatta meg, az aláhulló labdát pedig a hosszú oldalon Tamás Krisztián négy méterről fejelte a kapuba, 0-1. Az egerszegi játékosok pár hónapja egy ilyen bólintásért még Tamás Krisztián nyakába ugrottak volna, most viszont nem… A Honvéd ugyebár sereghajtóként érkezett, de azzal a hazaiak is tisztában voltak, hogy minőségi csapat a fővárosi. Egerszegen a téma már az volt a meccs előtt, hogy egy győzelemmel akár az élre is ugorhat a ZTE FC, ehhez viszont ekkor már minimum két gólt kellett volna lőnie Boér Gábor együttesének. A kék-fehérek támadtak, a Honvéd viszont visszahúzódott és szélesen játszott, hogy minél jobban széthúzza a mezőnyt, így teremtve réseket az ellencsapásoknak. A 20. percben Bobál Dávid és Zoran Lesjak egymás után volt bizonytalan, nagy szerencséje volt a zalaiaknak, hogy nem góllal, hanem csak szöglettel zárult ez a Honvéd-akció. Ahogy telt az idő egyre inkább nyilvánvaló lett, hogy a vendégek akarata érvényesül. Hagyták, hogy a ZTE támadjon, és a legkisebb hibára is lecsaptak, veszélyes támadásokat vezetve. A 29. percben megduplázta az előnyt a Honvéd, amikor Sankovic nem tudott felszabadítani, Szendrei elvitte a labdát és 20 méterről kilőtte a kapu jobb oldalát, 0-2. A 34. percben újra bent volt a labda Demjén kapujában, amikor Gazdag bal oldali szabadrúgását a zalai hálóőr a vonalon túlra segítette, de a játékvezető kifele ítélt szabadrúgást a kapus támadásáért…. Az, hogy reklamáltak a vendégek, érthető volt, hiszen a labda előtte már bent volt. Nem ment a ZTE-nek, Boér Gábor már a szünet előtt cserélt.

Jól jelezte a szakvezető elégedetlenségét az is: a szünetben újabb két cserét hajtott végre,de hiába. A 48. percben Mezghrani futotta le Gergényit a jobb oldalon, centerezése után pedig Balogh középen három lépésről már nem hibázott, 0-3. Innen visszajönni már nagyon nehéz feladatnak tűnt a ZTE számára. Tetézte a bajt, hogy az 57. percben sérülés miatt a válogatott meghívót kapó Babati Benjamint le kellett cserélni. A Honvéd számára a három pont megszerzése ezen a napon mindennél fontosabb volt, úgyhogy nem is kockáztatott többet a kelleténél. A ZTE támadott, a 74. percben pedig szépített. Könyves lépett ki a védők között, igazából az ő labdája is már gólba tartott, de Lesjak még beleért, 1-3. A vendégek lest reklamáltak, de hiába… Ezzel a góllal még reménykedhetett a hazai együttes, de persze már egy huszáros hajrá kellett volna akár csak a pontszerzéshez is. A kék-fehérek tettek is az újabb gólért, gyakorlatilag csak a Honvéd térfelén pattogott a labda, de a 85. percben eldőlt minden. Traoré kapott labdát középen, igazából teljesen egyedül lőhetett és 16 méterről nagy gólt ragasztott a kapu bal oldalába, 1-4. Ekkor már eldőlt minden, de azért maradt még egy gól a hazaiakban. A 92. percben egy felívelt labdát csúsztattak meg, Koszta kilépett és az ötösről a kapuba helyezett, 2-4.

A ZTE FC-nek ezúttal fejet kellett hajtania és nem férhet kétség a Honvéd győzelmének jogosságához. A fővárosiak hatékonyan futballoztak, a ZTE FC pedig sorozatban követte el azokat a hibákat, melyeket büntetett az ellenfél. Ez nem az egerszegiek napja volt, még úgy sem, hogy a második félidő nagy részében már jobban futballoztak.

Boér Gábor: „A mérkőzés elején ismét egy rögzített szituáció után kaptunk gólt. Hátrányból játszani már nem könnyű és olyan ellenféllel szemben sem, amely ennyire behúzódik. Az öt védő ellen nem igazán tudtunk játszani, bár utána direktebben futballoztunk. Most elkövettük azokat a hibákat is, amiket korábban nem.”

Bódog Tamás: „Értékes három pontot szereztünk, a játékosok hozzáállása szenzációs volt és azt játszottuk, amit elterveztünk. Ha az első félidőben pontosabbak vagyunk már akkor lezárhattuk volna ezt a találkozót. A ZTE jó csapat, ezt mutatja, hogy az utolsó pillanatig ment előre.”