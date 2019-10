A Honvéd kivárt és elvitte Egerszegről a három pontot

A labdarúgó NB I 9. fordulójában a ZTE FC a Budapest Honvédot fogadta. Tabellaszomszédok csaptak össze, hiszen a kilencedik zalaiak a tizedik helyezettet látták vendégül. A találkozó egyetlen gólját a vendégek szerezték és elvitték Egerszegről a három pontot.

ZTE FC – Budapest Honvéd 0-1 (0-0)

Zalaegerszeg, 4023 néző. Jv.: Iványi (Tóth II., Farkas).

ZTE FC: Demjén – Kocsis, Lesjak, Bobál D., Gergényi – Mitrovic, Bedi – Stieber, Grumic (Babati, 60.), Radó – Bobál G. (Ikoba, 67.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Bp. Honvéd: Tujvel – Uzoma, Batik, Kamber, Lovric, Aliji – Vadócz (Banó-Szabó, 74.), Gazdag (Kukoc, 87.), Kesztyűs – Ben-Hatira (Moutari, 74.), Lanzafame. Vezetőedző: Giuseppe Sannino.

Gólszerzők: Lanzafame (77.).

Sárga lap: Stieber (20.), Kocsis (65.), illetve Batik (17.), Ben-Hatira (22.), Uzoma (30.)

Egy szektort majdnem megtöltöttek a Bp. Honvéd szurkolói, akik közül többen már órákkal a kezdés előtt megérkeztek a zalai megyeszékhelyre. A ZTE ultráival kora délután találkoztak is a Platán sor és a Göcseji út kereszteződésénél, ami nem éppen „baráti” hangulatban telt. Érkeztek a rendőrök és a csetepaté gyorsan lezajlott. Mindenesetre táboronként 70-80 szurkoló biztosan akciózott, ami után egy rövid időre a kereszteződésben is állt a forgalom, de gyorsan helyreállt a rend.

Hazai részről ennél izgalmasabb kérdésnek tűnt, hogyan áll fel a ZTE FC erre a mérkőzésre. Eltiltás és sérülés miatt Bolla, Devecseri, Tamás K., Kiss M., Szépe, Golodiuk és Barczi neve sem szerepelt a nevezettek között, így visszakerült a kezdőbe Gergényi és Grumic is. A vendégeknél újra a kezdőben kapott helyet a pár hete kisebb műtéten átesett, az elmúlt két év magyar gólkirálya, Davide Lanzafame.

A mérkőzés gyászszünettel kezdődött, hiszen a közelmúltban a ZTE két korábbi játékosa, Kanász József és Papp Antal is elhunyt. Az egerszegi együttesben Kocsis lett a jobb oldali védő, amúgy a hiányzók miatt nagyjából úgy állt fel a ZTE FC ahogy várni lehetett.

Kiegyenlített játékot hoztak a kezdeti percek, a Honvéd igazából öt védővel kezdett. Az első helyzet a ZTE FC nevéhez fűződött, amikor a 6. percben Stieber jobb oldali beadását Bobál G. 7 méterről fejelte kapura, de Tujvel a léc alól kiütötte a labdát. Egyik csapat sem akart nagyon kinyílni, Demjénnek egy alkalommal kellett védenie az első 15 percben és volt egy jó ütemű Bobál G. passz is, amivel Radó léphetett ki, de hosszan vette át a labdát, így a kapus odaért. Az újabb lehetőség a 17. percben nyílt a zalaiak számára, amikor a 16-os bal oldali sarkánál Batik vágta fel Stiebert. A megítélt szabadrúgást Mitrovic végezte el, a hazai drukkerek talpra ugrottak, de labda csak az oldalhálót zörgette meg. Aztán nem a futballról szóltak a következő percek. Stieber kapott sárgát, amiért megrúgta ellenfelét, majd a 22. percben Ben-Hatira rántotta vissza Lesjakot, ez is sárgát ért. Lesjak egy perc múlva eljátszotta, hogy bántották (pedig nem), a vendégek játékosai próbálták Iványit meggyőzni, hogy lappal jutalmazza a zalai védőt, de nem ő, hanem a reklamáló Dobos Barna vezetőedző előtt villant a lap. Kellett pár perc, hogy megnyugodjanak a pályán lévők, Batik a 29. percben középről fejelhetett, de Demjén védett. A két tábor gondoskodott a hangulatról, a meccs bár nem hozott sok helyzetet a játék, de unalmasnak sem volt nevezhető. A 33. percben Gazdag 14 méteres lövését tolta a bal sarok elől szögletre Demjén, ez fontos védés volt.

A ZTE mindenképpen kezdeményezőbb volt, viszont a Honvéd védekezésből gyorsan tudott támadásba átmenni, amit többször is megmutatott. A félidő utolsó perceiben a Honvéd határozottabb lett, veszélyesebben játszott, többször is eljutott a zalai tizenhatosig.

Fordulás után egyik csapat sem változtatott, ami igaz volt a játékra is. A Honvéd gyorsan visszazárt, így az egerszegiek nem tudtak a védelem mögé kerülni, a fővárosi csapat pedig mintha arra várt volna, hogy mikor hibázik az ellenfél. Igazából a biztonságra törekedett, de persze támadott is, ám nem túl nagy elánnal. Közhelynek tűnhet, de egy gól mindenképpen kizökkenthette volna a csapatokat ebből a „komfortzónából”. Először Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője cserélt és Grumic helyett Babati érkezett a pályára. A 63. percben Lanzafame középről, 6 méterről alig csúsztatott mellé, aztán két perc múlva ugyanő lépett el Kocsis mellet, a ZTE játékosa pedig visszahúzta. Történt mindez a 16-oson belül, jogosan járt a büntető. Lanzafame állt a labda mögé, de balra tartó lövését Demjén kivédte, a kipattanót pedig Kamber mellé lőtte! Lélektanilag ez fontos momentum volt, a kérdés az lett, hogy mit kezd vele a ZTE. A Honvéd már többet támadott és kettős cserével próbált frissíteni, aztámn Iványi játékvezető a Honvéd vezetőedzőjének, Giuseppe Sanninonak is felmutatott egy sárgát. A 77. percben pedig vezetéshez jutott a vendégcsapat. Batik maradt egyedül a jobb oldalon, volt ideje megnézni, hova szánja beadását, ami a középen helyezkedő Lanzafamét találta meg, aki 6 méterről a léc alá fejelt, 0-1. Ő is egyedül maradt… A ZTE csapatának immár a pontszerzésért kellett küzdenie, ment előre, de már kinyílt. A 86. percben Moutari lépett ki, ziccerbe került, de lövését bravúrral fogta Demjén. A ZTE támadott, mindent egy lapra tett fel. A 90. percben Moutari megint Demjénnel állt szemben, ám a zalai kapus zárta a szöget és végül testtel fogta fel a lövést. Volt még esély megszerezni az egyenlítő találatot, de az idő fogyott. A 94. percben Stiber került még lövőhelyzetbe, ám 14 méterről fölé durrantott.

A Budapest Honvéd elvitte a három pontot, taktikája bevált, hiszen kivárt és végül ez hozta meg számára a sikert. Lőtt egy gólt, a ZTE FC pedig azt sajnálhatja, hogy az első félidőben, amikor jobban futballozott, nem talált be. Akkor talán minden máshogy alakul…