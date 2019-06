A Hévíznek nem sikerült előnyt kiharcolnia az osztályozón

Szombaton este telt ház előtt rendezték meg a fürdővárosban a labdarúgó NB III-ba kerülésért rendezett Hévíz SK – Balatonlelle találkozót. A mérkőzésen két kiállítás is történt, a mérkőzésen 1-1-es döntetlennel zárult. A visszavágót szombaton rendezik Balatonlellén.

Hévíz SK – Balatonlelle 1-1 (0-0)

Hévíz, 1000 néző. Jv.: Szőts (Aradi, Kovács G).

Hévíz: Jánosa – Baráth, Giber, Szi-Péter J., Nedelkó – Szi-Péter Zs., Varga M. (Török, 70.)- Horváth D., Horváth M., Pajor – Vass (Tóth B., 89.). Vezetőedző: Damina László.

Balatonlelle: Czebei – Neubauer, Hegedüs, Kiss (Sallay, 69.), Balogh B. – Kovács D., Bohata (Pap, 82) – Fila (Balogh L., 62.), Körmendy, Laczkó – Pallósi. Vezetőedző: Bőzsöny János.

Gólszerző: Vass (56.), illetve Bohata (63.).

Sárga lap: Vass (3.), Horváth D. (75.), illetve Körmendy (1.).

Kiállítva: Körmendy (68.), Balogh L. (92.).

Remek ötletnek bizonyult, hogy ingyenessé tette a házigazda a mérkőzést, ugyanis megtelt valamennyi hely a lelátón és még az mellett is. Ahonnan lehetett látni a pályát, mindenhol szurkolók álltak, azaz nagy volt a várakozás a találkozó iránt és Balatonlelléről is sokan érkeztek. Ami érthető is, hiszen a megyei bajnokok számára kiírt osztályozók győztesei az NB III-ba jutnak. Zala bajnoka, a Hévíz Somogy megye aranyérmesét, a Balatonlellét fogadta.

Két korai sárga lap került kiosztásra, de nem azért, mert túl keményen kezdtek volna a felek, inkább technikai hibák miatt sárgultak be, így a nyár elején. A Hévíz igyekezett talán valamivel többet kezdeményezni, a 7. percben Pajor lökete kicsúszott a vendégek kapusa kezéből, de a labda a kapufára pattant, onnan pedig vissza, amit már megszerzett Czebei. A Balatonlelle több rutinos futballistát is felvonultatott, akik igyekeztek ezt kamatoztatni. Nem kapkodtak a vendégek, ha kellett tartották a labdát, míg a Hévíz talán túlzottan is siettetni akarta a játékot, ami így hibákat szült. A 19. percben Vass lövésébe ért bele egy védő lába, ami így majdnem megtréfálta a vendégek kapusát, de még korrigálni tudott és öngóltól mentette meg csapatát. Sok helyzet viszont nem adódott a kapuk előtt, inkább mezőnyjátékot láthattak a nézők. A 35. percben aztán Pajor indult előre, jól hozta játékba Horváth Dániel, akit az utolsó pillanatban szerelt Balogh, így szögletre pattant a labda. Ha a helyzeteket nézzük, a Hévíznek több volt, viszont amikor a Balatonlelle eljutott a hazai tizenhatosig, érezhetően zavar keletkezett a zöld-fehérek soraiban és ez önmagában hordozta a veszélyt. A 45. percben aztán egy előrevágott labdából indult meg a vendégeknél Laczkó, aki kissé balról ellőtte a labdát, Jánosa beleért, de a labda túljutott rajta, ami után végül vetődnie kellett a kapusnak, hogy megkaparintsa.

A második félidő is vendéghelyzettel indult, amikor a 48. percben Pallósi 15 méteres félfordulatos lövése alig ment a hévízi kapu fölé. AZ 52. percben még nagyobb helyzetet hagyott ki a vendég csapat: Pallósi remek labdával szöktette Bohatát, aki ziccerben 15 méterről lőtt, de János még bele tudott érni, így a bal sarok mellett pár centivel, szögletre gurult a labda. Ezek már helyzetek voltak, de jött a hévízi gól. Az 56. percben Pajor futott el a bal oldalon, befelé cselezett, centerezése Vass Györgyöt találta meg, aki három lépésről, középről a kapuba passzolt, 1-0. Hazai szempontból a legjobbkor jött a gól, ami után valamivel veszélyesebben kezdett játszani a házigazda, de a kapu elé nem sikerül odakerülniük. Nem úgy a Balatonlellének, ugyanis a 62. percben Bohata megforgatta Szi-Péter Józsefet, és kissé jobbról, 12 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 1-1. A 68. percben pedig megfogyatkozott a Balatonlelle. Körmendy Kevin megkapta a második sárga lapját, így villant a piros. Tíz emberrel folytatta tehát a vendégcsapat, de mindez nem látszott a játékán, illetve mindkét csapatnál olykor már látszottak a fáradtság jelei. A 80. percben a csereként beállt Török tekerésébe ért bele egy védő válla, pedig a labda remekül csavarodott a bal felső sarok felé. A hévíz részéről talán az kellett volna, hogy a tíz emberrel játszó ellenfelet nyomás alá helyezze, de nem tudta ezt elérni. A 92. percben Balogh László nagyon csúnyán szállt bele Baráth Martinba, így egyből piros lappal kiállította a lellei játékost a játékvezető. Újabb gól nem született, maradt a döntetlen, ami most egy kicsivel a Balatonlelle szempontjából kedvezőbb, hiszen idegenben sikerült neki.

A visszavágót szombaton rendezik 17 órától Balatonlellén.