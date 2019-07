A Hévíz SK folyamatosan építkezett és fejlődött, aminek végül meg lett a jutalma

A megyei labdarúgó bajnokságban aranyérmes csapatokat bemutató sorozatunkat ki mással, mint az I. osztályban bajnok Hévíz SK csapatával kezdjük. Kedden az MLSZ elnöksége hivatalosan is értesítette a zalaiakat, hogy a jövőben az NB III-ban szerepelhetnek. A Hévíz SK a kilencven perc alatt lejátszott bajnoki, a Magyar Kupa és az NB III-as osztályozókat is egybevetve, veretlenül zárta a 2018-2019-es bajnoki évet.

Egy veresége volt ugyan, de azt a Magyar Kupában, a Pápa elleni hosszabbításban szenvedte el és esett ki, ám ennél rosszabb mérlege soha ne legyen… A megyei I. osztályban 29 győzelem mellett mindössze egy döntetlene volt Damina László csapatának, Amikor arra kértünk, hogy összegezze a hátuk mögött hagyott bajnoki évet, először úgy fogalmazott, hogy nehezen indult számukra.

– Sok játékos távozott a csapattól a múlt nyáron, s amikor az első edzésen beléptem az öltözőbe, mindössze nyolc labdarúgóval találkoztam… – említette Damina László értékelésekor. – Akkor nem lehetett komoly célt megfogalmazni, az elsődleges az volt, hogy legyen csapatunk. A bajnokság kezdetére azért összeállt a keret, amelybe 17 felnőtt, de zömében nagyon fiatal labdarúgó tartozott. Mellettük folyamatosan 9 ifjúsági korú játékos készült velünk, akik közül ketten-hárman a bajnoki mérkőzéseken is rendszeresen szerepeltek. Amikor a keret összeállt, akkor azt a cél fogalmaztuk meg, hogy a bajnokság első felében legyünk ott az élmezőnyben, nem leszakadva az első helytől. Télen már láttuk, hogy tovább tervezhetünk, és akkor fogalmazódhatott csak meg, hogy megcélozzuk a bajnoki címet, s vele együtt azt is, hogy próbáljunk meg az NB III-ba jutni. Igazából tavasszal kezdhettünk el egy magasabb szintű képzést, hiszen az utánpótlásból felkerülteknek addig nem sok tapasztalatuk volt a felnőtt futballban. Meccsenként mindig egy 20-21 éves átlagéletkorú csapat volt a pályán. Közben sokat foglalkoztunk olyan taktikai elemek gyakorlásával, amiket a bajnoki találkozókon kevésbé alkalmazhattunk. Az NB III-as rájátszás pedig azt is megmutatta, hogy ezeket a taktikai elemeket igazából csak versenykörülmények között lehet elsajátítani. Ugyanakkor mindez hasznos volt, hiszen labdarúgóink tapasztaltabbak lettek, a szűk keret hátránya pedig egyben előnyt is jelentett: a fiatalok sok lehetőséget kaptak.

A bajnoki küzdelmekben a Hévíz 29 mérkőzést nyert meg, s csupán egy döntetlent játszott a második helyezett Zalaszentgróttal. Aztán jött a ráadás, pontosabban a megyei bajnokoknak kiírt NB III-as osztályozó a Balatonlelle ellen, s itt lett nagy jelentősége a szezonbeli veretlenségnek. A Hévíz a hazai 1-1 után idegenben szintén döntetlent játszott (0-0), s ugyan a pályán elért eredmények alapján a Balatonlelle léphetett az NB III-ba, a Hévíz, mint a legjobb nem felkerült csapat, az MLSZ feltöltési listáján az első helyre került, a Nyírbátor visszalépése után pedig a zalaiakat kérték fel az NB III-as indulásra.

– A csapat 35 tétmeccset játszott és egyszer sem kapott ki a kilencven perc során, amit én nagyon nagy eredménynek tartok – folytatta ezzel Damina László. – Az idén 70 éves klubunkat tehát egy nagyon jó eredménnyel köszönthettük a nemrég véget ért szezonban. Nem sikerült a bajnokságban a százszázalékos eredménysor, az egyetlen döntetlenünket (3-3) a második Zalaszentgrót otthonában értük el, de nem vagyok elégedetlen. Egyértelműen a második legjobb csapatnál hullajtottunk pontokat, s ezúton is gratulálok a Zalaszentgrótnak a teljesítményéhez. Számunkra meg az a döntetlen a legjobbkor jött figyelmeztetésnek. Ami az osztályozót illeti, játékosaim mindent megtettek, de a Balatonlelle ellen hiányzott egy igazi vezér a csapatból, ugyanakkor nagyon sokat tanultunk is ebből a két meccsből. Tapasztaltabbak lettek a játékosok, és ez is eredmény.

Az együttes csapatkapitánya, Szi-Péter Zsolt nagyon fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Hévíz SK-nál egy remek közösség is kialakult.

– Fiatal, tehetséges játékosokból álló csapat jött össze, intelligens futballisták érkeztek, és azt mondom, hogy alázatos volt mindenki a szezon során – hallottuk a csapatkapitánytól. Szi-Péter Zsolt ezt fontosnak tartotta kihangsúlyozni, és ez lett a kezükben az „adu ász” is, hogy a feltöltési listán az első helyre kerültek. Így folytatta a csapatkapitány: – Amikor hat fordulóval a vége előtt kiderült, hogy már bajnokok vagyunk, akkor sem álltunk le, meg akartunk nyerni minden meccset. Nagyon jó közösség alakult ki nemcsak a pályán, de azon kívül is, amiben Damina László vezetőedzőnek is nagy szerepe volt, de a játékosok is tettek róla, hogy így legyen. Mindegyikünk szerette volna, hogy az NB III-ba jussunk, s persze Balatonlellén, a visszavágó után nagyon elkeseredettek voltunk, ám tudtuk, hogy ott van még a lehetőség a feljutásra, ha valaki visszalépne. Ezért is volt fontos, hogy mindössze két pontot vesztettünk a bajnokságban, ami szerintem minden szinten megsüvegelendő teljesítmény. A csapat nevében szeretném megköszönni Papp Gábornak, Hévíz polgármesterének, Szabó Imre egyesületi elnöknek és Damina László vezetőedzőnek, hogy ilyen sokat tettek a csapatért, és ugyanígy köszönet mindenkinek, aki segített bennünket.