A Hévíz SK az NB I-es Mezőkövesdet fogadja

A labdarúgó megyei bajnokság I. osztályában csonka fordulót rendeznek, ugyanis ezen a hét végén következik a Magyar Kupa országos tábláján az első forduló, így a megyeiből a Gellénháza, a Gyenesdiás, és a Tarr Andráshida, az NB III-ből a Hévíz és a Nagykanizsa hazai pályán fogadja ellenfelét a kupában. Az NB I-es ZTE FC jövő szerdán lép pályára Kiskun­félegyházán.

A 128-as főtáblán a zalai együttesek mérkőzései közül szombaton 15 órától rendezik a Hévíz–Mezőkövesd, a Nagykanizsa–Veszprém, a Tarr Andráshida–Kecskeméti TE-Hufbau és a Gyenesdiás–Dabas-Gyón összecsapásokat, vasárnap (15.00) pedig következik a Gellénháza–Sárbogárd találkozó.

A legmagasabban jegyzett ellenfél az NB III-as Hévíznek jutott, hiszen az élvonalban remek rajtot vett Mezőkövesd érkezik a fürdővárosba.

– Nagyon örülök, hogy ilyen csapattal mérkőzhetünk meg – mondta Damina László, a Hévíz SK vezetőedzője megkeresésünkre. – Az élvonal jelenlegi második együttese a Mezőkövesd, remek formában van, megpróbáljuk a lehető legjobb tudásunk szerint felvenni vele a harcot. Lehetőséget kapnak azok is, akik eddig talán kevesebbszer játszottak, de rá is kényszerülünk erre. Szi-Péter József sérült, Baráth Martin keze pedig eltört a legutóbbi mérkőzésen és a héten már meg is operálták.

A megyei I. osztályú Gyenesdiás az NB III-as újonc Dabas-Gyón FC-t fogadja. A gyenesiek történetük első mérkőzését vívhatják az MK főtábláján.

– Mindent megteszünk a bravúr érdekében – jelentette ki Kocsis Norbert, a Balaton-parti csapat edzője. – A településen nagy az érdeklődés, sok nézőt várunk és szeretnénk továbbjutni, hiszen hazai pályán játszunk.

A szintén megyei I. osztályú Gellénháza „rutinos” kupaszereplő. Bencze Péter együttese az elmúlt hat évben háromszor is felkerült az országos táblára. Most a szintén megyei osztályú Sárbogárd az ellenfél.

– A hazai pályát mindenképpen szeretnénk kihasználni, a továbbjutás a célunk – mondta az együttes szakvezetője, Bencze Péter. – Az ellenfelet feltérképeztük, verhető ellenfélnek tartjuk. Vannak sérültek, így nem a legjobb összeállításban játszunk, de a továbbjutás a cél.

A Tarr Andráshida a szebb napokat látott, jelenleg az NB III-ban játszó Kecskeméti TE-t fogadja. A meglévő osztálykülönbség miatt a vendégek tűnnek esélyesebbnek, de az átalakult Andráshidában is van annyi rutin, hogy képes legyen a bravúrra. Az NB III-asok csatáját a Nagykanizsa és a Veszprém vívja, hazai pályán mindenképpen a kanizsaiak tűnnek esélyesebbnek, amit szeretnének is érvényre juttatni.